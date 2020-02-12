Влюбилась в тебя снова: Ирина Билык трепетно поздравила мужа с днем рождения

Певица поделилась романтичным снимком с любимым
Ирина Билык не так часто видится со своим нынешним супругом и отцом ее младшего сына Асланом Ахмадовым - российский продюсер и фотограф живет и работает в Москве. Однако около недели назад мужчина приехал в Киев, где отлично проводит время с женой и малышом Табризом - к слову, ребенок как две капли воды похож на папу! Скорее всего, одной из причин приезда стало желание отпраздновать день рождения в кругу семьи - 12 февраля Ахмадову исполнилось 47 лет.
В честь праздничной даты Ирина поделилась на своей странице в Instagram нежным фото с мужем, на котором тот запечатлен без рубашки. Судя по темному цвету волос артистки, снимок не из новых.
В подписи она трепетно поздравила любимого супруга.
Фото: Ирина Билык с мужем (instagram.com/bilyk_iryna)
"Солнышко мое!!! Наше!!!
Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность!
Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова...
Таких, как ты нет и не будет!!
Самый талантливый и любимый!! Ты!
С Днем Рождения, Асланчик!!" - написала Билык.
"Люблю!" - тут же откликнулся именинник в комментариях.
Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили паре много теплых пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Ранее Ирина Билык сделала честное признание о своих романах. Она отметили, что ранее могла позволить себе флирт с мужчинами, но сейчас ей просто этого не хочется: у артистки изменились желания и приоритеты.