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Влюбилась в тебя снова: Ирина Билык трепетно поздравила мужа с днем рождения

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица поделилась романтичным снимком с любимым

Ирина Билык не так часто видится со своим нынешним супругом и отцом ее младшего сына Асланом Ахмадовым - российский продюсер и фотограф живет и работает в Москве. Однако около недели назад мужчина приехал в Киев, где отлично проводит время с женой и малышом Табризом - к слову, ребенок как две капли воды похож на папу! Скорее всего, одной из причин приезда стало желание отпраздновать день рождения в кругу семьи - 12 февраля Ахмадову исполнилось 47 лет.

В честь праздничной даты Ирина поделилась на своей странице в Instagram нежным фото с мужем, на котором тот запечатлен без рубашки. Судя по темному цвету волос артистки, снимок не из новых.

В подписи она трепетно поздравила любимого супруга.

Фото: Ирина Билык с мужем (instagram.com/bilyk_iryna)

"Солнышко мое!!! Наше!!!
Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность!
Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова...
Таких, как ты нет и не будет!!
Самый талантливый и любимый!! Ты!
С Днем Рождения, Асланчик!!" - написала Билык.

"Люблю!" - тут же откликнулся именинник в комментариях.

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили паре много теплых пожеланий.

  • Классные!!! Как хорошо Ире и в шоколадном цвете!!!!
  • Я присоединюсь к Поздравлениям Ирины Билык. С Днём рождения! Вас.
  • Поздравляю! Счастья!
  • Любимая красавица
  • Вітаю!
  • Супер
  • С именинником Вас!!! Вы идеальная пара
  • Поздравляю. Вы замечательная пара
  • Поздравляю!!! Счастья вам и огромной любви.....
  • С именинником Вас!! 2 огромных таланта вместе-это великая сила!!!!
  • Классные вы! Счастья вам!
  • Гарні дуже
  • Ірочка, Ви прекрасна!!!
  • @bilyk_iryna @aslanahmadov Какие вы красивые. Любви вам, счастья, долголнтия. Влюбляйтесь в него почаще, он неземной, талантище

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Ранее Ирина Билык сделала честное признание о своих романах. Она отметили, что ранее могла позволить себе флирт с мужчинами, но сейчас ей просто этого не хочется: у артистки изменились желания и приоритеты.

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