Не влезешь в платье: Леся Никитюк показала "истинное лицо" своего завтрака (видео)

Леся Никитюк продолжает наслаждаться своим заслуженным мини-отпуском в Египте. Отметим, что по словам телеведущей, Египет - продолжение празднования ее дня рождения, вечеринка по случаю которого шумно отгремела 19 октября. Экс-ведущей “Орла и Решки” исполнилось 32 года! После празднования дня рождения Никитюк успела также презентовать новое фото о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” на “Новом канале”. После чего со “спокойной душой” можно и отдохнуть.

Конечно же, Никитюк не отказывает себе в удовольствии постить из Египта немало фото и видео. После “модных обновлений” последовали юмористические посты.

Никитюк забавно обыграла сразу несколько повальных instagram-трендов: фото еды, а также “создание видимости” исключительно здорового и правильного питания. В “мини-сценке” Никитюк сначала снимает на видео здоровый завтрак из каши, сухофруктов и фиников. А затем, когда сториз отснято, берет тарелку, с горой наполненную более вкусной, но менее полезной едой.

“Хто так робив?” - уточняет у поклонников Леся

Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Никитюк пришли в восторг от тонкого чувства юмор и самоиронии своей любимцы. И поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“Ахахах, красотка”

“Я сразу второй вариант, все равно не верят первому)”

“Леся Лесічка, такими темпами не влізеш у парадні плаття)”

“Як завжди дотепна”

“Леся, вы бесподобны”

“Щира, неймовірна”

“Съел первую тарелку, потом и вторую, и третью))”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк в мини-платье покорила длиной и стройностью ножек. Телеведущая подчеркнула, что платье она саша сшила.