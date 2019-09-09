"Влечение ждет дома": Лазарев возмутился фото Тодоренко с горячим красавцем

Регина Тодоренко не перестает будоражить умы поклонников. Новые записи, интервью, интересные проекты и интригующие детали съемок- это далеко не весь список, который телеведущая может предложить в новом сезоне. Вот уже пару дней ее подписчики в instagram обсуждают романичное видео, на котором девушка признается в любви звезде сериала "Три метра над уровнем неба", испанскому актеру Марио Касасу. Регина решила еще больше подогреть интригу и показала совместное фото с горячим красавцем.

На снимке телезвезда позирует в романтичном красном платье, накинув на плечи джинсовую куртку. Марио стоит у мотоцикла (подобно его герою из культового фильма, который принес ему всемирную популярность). На актере – безупречно сидящий костюм и стильные лоферы на босую ногу. Регина и Марио смотрят друг на друга, слегка склонив голову на бок.

"Влечение", - оставила короткую интригующую подпись Регина.

Регина Тодоренко и Марио Касас (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники были не на шутку озадачены кадром, а еще больше – текстом к нему. Даже российский певец и друг семьи Регини и Влада Топалова, Сергей Лазарев не остался в стороне от обсуждений и "вмешался" в ситуацию.

"Я тебе дам, влечение!! Влечение тебя дома ждет... в двойном размере", - намекнул он на мужа и сына телеведущей.

Скриншот комментариев

Поклонники также были обеспокоены романтичным снимком, а многие позавидовали Регине, ведь она смогла встретиться с их кумиром-красавчиком.

Я в шоке

Влад поймет

Мачо

Я очень и очень завидую тебе. Это мечта любой девушки

Вот так вот, муж выставляет фото с женой, а жена - с левым мужиком (шучу, конечно)

Обалдеть

Перед таким красенем я б теж забула, що живу в щасливому шлюбі!

Как же муж-то?

Тот момент, когда счастлива за Регину и завидуешь по белому

Он такой классный, обожаю

Какое еще влечение, Регина? Я посланец Влада

Шикарный мужчина

Скриншот комментариев

В итоге оказалось, что "Влечение" - это новый сериал с участием Марио, на презентацию которого он прилетел в Москву.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о превратностях материнства и хроническом недосыпе – у ее сына Миши начали резаться зубы.

Также Регина Тодоренко оригинально поздравила сыночка Мишу, которому недавно исполнилось 9 месяцев.