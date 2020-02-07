Владимир Остапчук зачитает рэп во время четвертого эфира слепых прослушиваний шоу Голос страны-10

Владимир Остапчук (фото: 1+1)

Голос страны-10 продолжает поражать сильными голосами и необычными тембрами

В воскресенье, 9 февраля, в 21.00 на телеканале «1+1» во время слепых прослушиваний на шоу Голосе страны-10 на сцену выйдет телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, а также поющий фермер, который ранее был известен под сценическим именем травести-дива Урсула. Участниками вокального шоу становятся жители не только Украины, но и всего мира, а на кастинги приходят представители самых разных профессий, среди которых и звезды украинского шоу-бизнеса.

Так, уже в это воскресенье зрителей и тренеров ждет неожиданный сюрприз - среди участников слепых прослушиваний они увидят телеведущего и шоумена Владимира Остапчука. На сцене главного вокального шоу страны он зачитает американский рэп, чем изрядно удивит тренеров, ведь этот музыкальный жанр участники на шоу выбирают нечасто. Сможет ли Владимир развернуть хотя бы одно красное кресло, и какие еще сюрпризы подготовил для зрителей, узнаем в это воскресенье.

Ася Хорошун

В новом выпуске проекта также на сцену слепых прослушиваний выйдет 24-летняя Ася Хорошун, которая работает уборщицей за животными в цирке. «Для того, чтобы заниматься музыкой, мне нужны деньги, поэтому я работаю на многих работах, и одна из них - уборщица в цирке. Я помогаю следить за животными, кормить их и убирать их клетки. Впоследствии я поняла, что современный цирк - он может и должен быть без животных. У меня есть мой голос и моя маленькая мечта, чувствую, что на Голосе страны моя звезда может засиять» - говорит Ася. Удастся ли ей развернуть тренерские кресла, зрители узнают уже в это воскресенье.

Александра Сиркашева

На сцену главной битвы эпохи выйдет и 18-летняя Александра Сиркашева, которая пять лет назад смело боролась за победу на сцене «Голос. Діти»: «Тогда я была в команде Потапа и именно тогда поняла, что мне нужна большая сцена, я не могу без нее жить. Теперь я хочу вновь заявить о себе и показать всем, что мое место именно здесь». На слепые прослушивания девушка выбрала песню NK - «Обіцяю». Сможет ли она развернуть тренерские кресла в юбилейном сезоне, и узнает ли ПТП свою прежнюю воспитанницу - уже в воскресенье.

Юрий Самовилов

Попытается поразить тренеров своими вокальными способностями и 27-летний Юрий Самовилов, долгое время работал сценаристом развлекательных проектов «Танці з зірками» и Голос країни. Парень давно мечтал выйти на сцену вокального шоу в качестве участника, и решил попробовать свои силы на десятом юбилейном сезоне: «Ты всегда смотришь, как люди выходят, как они переживают, и думаешь о том, что ты мог быть на их месте. Я видел эту сцену тысячи раз, но все время ее обходил. Сейчас мне судьба дала очень большой шанс изменить все, и хочется эту возможность не упустить, а использовать на максимум». На сцене Юрий исполнит легендарный хит «Englishman in New-York», и сможет ли развернуть красные кресла, узнаем уже в это воскресенье.

Зрителей и тренеров ждать еще один яркий участник слепых прослушиваний - 33-летний Артем Семенов. Парень начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте «DejaVu», а затем начал выступать сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, от которого впоследствии отказался. Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию. На проект пришел, чтобы снова заявить о себе: «Творческому человеку всегда хочется быть услышанным, я готов к эксперименту и возрождению на Голосі країни. Поможет ли ему предыдущий опыт поразить тренеров и развернуть кресла узнаем уже в воскресенье.

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Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейного сезона Голоса страны-10 узнаем в скором времени.

Смотрите Голос страны каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1 + 1».