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"Влад расцвел": Тодоренко и Топалов похвастались идеальным утром в Турции


Тодоренко показала роскошные турецкие виды

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают засыпать своих поклонников различными фото и видео из Турции. Отметим, что пара отправилась набираться сил на курорт несколько дней назад. И вместе с Региной и Владом в поездку отправился также их сын Михаил, мама Регины и еще несколько родственников. Тодоренко неоднократно подчеркивала, что мама особенно помогает ей с ребенком. Более того, едва ли не впервые ща долго время они с Владом смогли немного отдохнуть, расслабиться и, что немаловажно, выспаться.

Буквально каждый день Регина и Влад показывают различные моменты с отдыха: у бассейна, в купальниках, на прогулке с малышом и т.д. На этот раз молодая пара показала бодрое идеальное утро.

Так, на новом фото Регина Тодоренко и Влад Топалов позируют за столиком на фоне своего отельного комплекса. Мы видим домики, бассейн и голубое море, переходящее в небо. Фон – мечта!

Пара наслаждается утренним кофе в компании друг друга. Одеты они расслабленно. Регина – в летнем платье в пол. На Топалове – голубые штаны и белая рубашка.

"Утро доброе! А ведь оно бывает добрым, когда за тебя в квартире убрали, вещи постирали и завтрак подали в кровать. Ох уж, эта гостиничная жизнь, балует нас", — подписала снимок Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Тодоренко тут же принялись засыпать ее комментариями. К слову, некоторые даже отметили, что вместе с Региной Влад просто расцвел.

  • Регина, без обид, но с Вами Влад расцвел!
  • Вы такие милые!
  • Видно, что вы счастливы вместе!
  • Вы так классно смотритесь вместе! А твой, Регина, позитив всегда заряжает на бодрый и веселый день! Мира и любви Вам, всей вашей семье!
  • Доброе утро, сладкая парочка!! Чудесного дня, наслаждайтесь отдыхом!!
  • Пока Миша спит))
  • Какая красота. Эх, завидую белой завистью)
  • Очень красивая семья... счастья и любви вам!
  • Вы такая красивая, Регина!
  • Обожаю вас!!! Будьте счастливы!!! Не расстеряйте вашу любовь!

Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой". 

Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.

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