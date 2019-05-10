"Влад расцвел": Тодоренко и Топалов похвастались идеальным утром в Турции

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают засыпать своих поклонников различными фото и видео из Турции. Отметим, что пара отправилась набираться сил на курорт несколько дней назад. И вместе с Региной и Владом в поездку отправился также их сын Михаил, мама Регины и еще несколько родственников. Тодоренко неоднократно подчеркивала, что мама особенно помогает ей с ребенком. Более того, едва ли не впервые ща долго время они с Владом смогли немного отдохнуть, расслабиться и, что немаловажно, выспаться.

Буквально каждый день Регина и Влад показывают различные моменты с отдыха: у бассейна, в купальниках, на прогулке с малышом и т.д. На этот раз молодая пара показала бодрое идеальное утро.

Так, на новом фото Регина Тодоренко и Влад Топалов позируют за столиком на фоне своего отельного комплекса. Мы видим домики, бассейн и голубое море, переходящее в небо. Фон – мечта!

Пара наслаждается утренним кофе в компании друг друга. Одеты они расслабленно. Регина – в летнем платье в пол. На Топалове – голубые штаны и белая рубашка.

"Утро доброе! А ведь оно бывает добрым, когда за тебя в квартире убрали, вещи постирали и завтрак подали в кровать. Ох уж, эта гостиничная жизнь, балует нас", — подписала снимок Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Тодоренко тут же принялись засыпать ее комментариями. К слову, некоторые даже отметили, что вместе с Региной Влад просто расцвел.

Регина, без обид, но с Вами Влад расцвел!

Вы такие милые!

Видно, что вы счастливы вместе!

Вы так классно смотритесь вместе! А твой, Регина, позитив всегда заряжает на бодрый и веселый день! Мира и любви Вам, всей вашей семье!

Доброе утро, сладкая парочка!! Чудесного дня, наслаждайтесь отдыхом!!

Пока Миша спит))

Какая красота. Эх, завидую белой завистью)

Очень красивая семья... счастья и любви вам!

Вы такая красивая, Регина!

Обожаю вас!!! Будьте счастливы!!! Не расстеряйте вашу любовь!

Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой".

Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.