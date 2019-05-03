Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции (видео)

Известный танцор и хореограф Влад Яма вместе с супругой Лилианой - и, скорее всего, маленьким сыном, отправился на отдых в солнечную Турцию, а именно на популярный курорт Бодрум. На своей странице в Instagtam он показал, как они проводят время в отпуске - кроме ленивого пляжного отдыха, пара успела и повеселиться активно.

Так, сначала Влад показал очаровательный снимок, на котором они с женой в обнимку позируют на берегу моря.

"Я по работе", - загадочно написал Яма.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой в Турции (instagram.com/vladyama_official)

После чего показал, чем они занимались вечером - пара оторвалась на концерте украинской певицы Тины Кароль, которая выступила в Бодруме. Влад опубликовал видео с мероприятия, В ролике они с Лилей пританцовывают и подпевают известным хитам артистки - "Шиншилла" и "Пупсик".

"ПУПСИК и ШИНШИЛЛА. спасибо @tina_karol за шикарный концерт!.. Очень стильно, но в то же время душевно и глубоко", - прокомментировал хореограф.

Видео: Влад Яма с женой Лилианой в Турции (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики знаменитости умилились красивой паре и оставили множество растроганных отзывов.

"Очень красивые"

"Какие классненькие,я вашу пару обожаю"

"Тина Кароль старалась прямо для вас! Пупсик и Шиншилла!"

"Пара огонь, встретьте старость, глубокую старость вместе"

"Влад бомба"

"Вы классные и Тина крутая, конечно))"

"Какая же вы красивая пара! Никогда не перестану восхищаться вами!"

"Классные"

"Секс у тебя жена))"

Напомним, ранее Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом и загадочными царапинами на спине.

Мы также писали, что Влад Яма растрогал сеть милым фото с сыном.

Кстати, Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской с проекта "Танцы со звездами", где он не только танцует, а еще и поет.