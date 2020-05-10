Влад Яма высказался о внезапном предложении от Могилевской и интиме с женой

Влад Яма не слишком любит распространяться о своих отношениях. Если о романе с женой Лилианой он говорит охотно и делится романтическими подробностями их отношений, то острые темы, например, слухи о любовной связи с Натальей Могилевской, старается и вовсе не комментировать, хоть неоднократно отрицал роман со звездой. Так, во время откровенного прямого эфира с Олей Поляковой хореограф ответил на интимные вопросы и даже рассекретил предложение, которое ему сделала Могилевская.

Вопрос о том, оказывала ли Наталья Владу знаки внимания, смутил хореографа и он постарался ответить уклончиво. "Она мне подмигивала", - отметил Влад, после чего Полякова приняла его слова, как утвердительный ответ.

Оля заявила, что за глаза Наталью называют в шоу-бизнесовой тусовке "Легенда Алексеевна". Влад также признался, что встреча с певицей стала для него счастливым билетом.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Для меня это огромная удача. Не устану повторять, что она меня очень многому научила. В плане сцены, камер, поведения и прочего. Когда она мне давала советы, это было очень искренне. Как продюсер она себя не вела. У нее была идея, чтобы я запел, но мы вдвоем решили, что, наверное, не стоит. Но я очень круто пою", - внезапно огорошил хореограф.

Также Влад раскрыл личные и даже пикантные подробности отношений с женой Лилианой.

"Я сильно боялся наступать, ускорять события. Мы целовались, ходили за ручку, я ее отвозил в машине домой и просто провожал. Это длилось месяца три. Но мы танцевали горячие танцы", - признался Влад.

Когда, наконец, между влюбленными случилась близость, это было настолько желанно, что хореограф не смог себя контролировать.

Видео: YouTube/ Оля Полякова

"Это был быстрый фейерверк. Когда ты хочешь, чего-то три месяца… Я не верил своему счастью", - сделал интимное признание Влад.

Ранее Влад Яма высказался об отношениях с Лесей Никитюк, которую нещадно критиковал во время ее участия в шоу Танцы со звездами.