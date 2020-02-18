Влад Яма оригинально поздравил жену-именинницу: Люблю от Майами до Запорожья

Влад Яма всегда трепетно и нежно отзывается о жене Лилиане. Он долго добивался расположения девушки и очаровывал ее, как умел, а чувства пары лишь с каждым годом все крепнут. Они вспитывают сына Леона, лицо котрого пока не готовы показат общественности, а вот свои счастливые фотопортреты – пожалуйста! Так, 18 февраля Лилиана празднует день рождения, а ее заботливый муж-хореограф не упустил возможность поздравить красавицу-жену.

Пара сейчас находится в США, где отдыхает со своими друзьями – гимнасткой Анной Бессоновой и ее мужем фитнесс-тренером Дмитрием Момотом. Так, Влад опубликовал в Instagram забавное видео с женой, на котором она прыгает и веселится словно ребенок.

"С Днем Рождения! Люблю Тебя от Майами до Запорожья и обратно!" - подписал забавное видео на батутах шоумен.

В разделе "сторис" именьица показала первые счастливые фото с дня рождения. Она позирует в гостинной, украшенной шарами, на жене Влада – красный свитшот и стильные короткие джинсовые шорты. Лилия с интересом разбирает подарки на столе, заботливо приготовленные для нее мужем и друзьями.

Кстати, в кадре случайно промелькнуло лицо сына Лилианы и Влада, который поцеловал свою маму-именинницу в честь праздника.

Фото: жена Влада Ямы (instagram.com/liliya_yama)

Стоит отметить, что невзирая на особую дату, хореограф и его жена отправились на пробежку. Они облачились в удобную спортивную форму и вместе с другом Дмитрием отправились заниматся спортом.

Напомним, что Влад Яяма с женой колесили по Майами в роскошном красном Ferrari и наслаждались американским отпуском.