Vlad Darwin запустил авторский проект – острые темы современности в PRO:WIDER (ВИДЕО)

Vlad Darwin

Vlad Darwin запустил авторский проект на YouTube

Карантин вдохновляет артистов и музыкантов осваивать новые навыки, а иногда, вообще на время сменить род деятельности. Автор-исполнитель и продюсер Vlad Darwin запускает на YouTube собственный авторский проект PRO:WIDER, где выступает в роли интервьюера и встречается с людьми-провайдерами из разных сфер.

Ранее Влад уже выкладывал в сеть своё пилотное интервью с джазовой певицей Laura Marti. Сейчас же Дарвин презентует первый полноценный выпуск PRO:WIDER, который посвящен системе знаний Дизайн Человека. Гость выпуска – основательница Академии Дизайна Человека в Киеве и сертифицированный аналитик Human Design – Евгения Брацлавская. В беседе Влад Дарвин и Евгения раскрывают суть практического применения системы Дизайн Человека, а также поднимают острые темы современности: выживание, бизнес, сексуальная ориентация, что вскоре ждёт планету и к чему готовиться.