Vlad Darwin запустил авторский проект – острые темы современности в PRO:WIDER (ВИДЕО)

Vlad Darwin запустил авторский проект на YouTube
Карантин вдохновляет артистов и музыкантов осваивать новые навыки, а иногда, вообще на время сменить род деятельности. Автор-исполнитель и продюсер Vlad Darwin запускает на YouTube собственный авторский проект PRO:WIDER, где выступает в роли интервьюера и встречается с людьми-провайдерами из разных сфер.
Ранее Влад уже выкладывал в сеть своё пилотное интервью с джазовой певицей Laura Marti. Сейчас же Дарвин презентует первый полноценный выпуск PRO:WIDER, который посвящен системе знаний Дизайн Человека. Гость выпуска – основательница Академии Дизайна Человека в Киеве и сертифицированный аналитик Human Design – Евгения Брацлавская. В беседе Влад Дарвин и Евгения раскрывают суть практического применения системы Дизайн Человека, а также поднимают острые темы современности: выживание, бизнес, сексуальная ориентация, что вскоре ждёт планету и к чему готовиться.
«PRO:WIDER – это ещё одна сторона моей жизни. Цель данного проекта – делиться тем, что стало полезным и знаковым для меня, а также открыть для своей аудитории новых людей-провайдеров, которые изменили мои взгляды. Последние несколько лет я много учился. На поиск новых знаний меня толкнул личный кризис – как в творчестве, так и в отношениях. Информация, которую я собирал из самых разных источников, касалась раскрытия потенциала человека, поиска точки опоры в себе. Я уверен, что сейчас, во время тотальной нестабильности, эти знания смогут пригодиться многим. Кроме того, мне нравится освещать темы, которые цепляют за живое – реализация, отношения, деньги, преодоление детских травм, духовность, наше с вами общее будущее», – рассказал о своем новом проекте Влад Дарвин.