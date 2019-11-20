"Вижу, как переодеваются танцовщицы": DZIDZIO признался, какое женское белье его восхищает

Популярный артист DZIDZIO на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, откровенно признался, какое женское белье не вызывает у него восхищение и что бы он посоветовал девушкам при выборе новеньких трусиков. Любимец миллионов, мегапопулярный DZIDZIO рассказал, что видел в своей жизни много красавиц и ему есть, с чем сравнить. Мужчина время от времени выступает с балетом и любит наблюдать за красотками в раздевалке, и даже может дать ценный совет девушкам в выборе нижнего белья.

"Ну эти шнурки мне, если честно, не нравятся, потому что есть разные попки, а оно не всегда подходит! Я вот смотрю, как они их одевают и не видят, что оно не подходит, а лучше подобрать другие, более классические. Есть такие трусы, которые делают попку кривой, не симпатичной – вот я это видел. Но как это не видят девушки порой? Ну, это уже их проблемы. Девушки, перед тем, как надевать трусики, смотрите в зеркало – уххх!", – смеясь, поделился DZIDZIO с журналистами канала "Украина".

Фото: instagram.com/dzidzio

Но, несмотря на то, что артист видел в жизни много всякого, были и такие моменты, которые заставляли его краснеть:

"Просто я вижу, как переодеваются танцовщицы – я насмотрелся на попки! Огого! Я выступал не только с танцовщицами, а еще и с девушками, которые выступают топлесс! Так, я захожу к ним, а они разделись и говорят: "Дзидзьо, а можешь нам фонограмму запустить?", а у мне слюна в горле стала, и я не знаю, что делать, говорю: "Да, могу". Ух, насмотрелся я тогда!", – поделился DZIDZIO за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранне Наталья Могилевская рассказала о "странных" привычках.