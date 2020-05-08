Виталий Козловский признался, был ли у него интим втроем

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Козловский откровенно ответил на каверзный вопрос

Певец Виталий Козловский в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», ответил на интимные вопросы.

Во время прямого эфира одна из подписчиц «Зіркового шляху» спросила певца: «Был ли у вас секс втроем?»

Виталий Козловский вспомнил строки известной песни: «Там, де двоє – там весілля. А де троє – перші ягоди журби». Из песни слов не выкинешь, поэтому такого «ля труа» у меня не было, – сказал певец «Зірковому шляху» и добавил: – А вот в творческой жизни «ля труа» возможно. Например, когда с кем-то записываешь песню».

Следующий провокационный вопрос от подписчиков снова касался интимной жизни артиста: «Были ли у вас эротические фантазии?»

На что Виталий Козловский ответил «Зірковому шляху»: «Было бы странно, если бы я сказал: «Нет, вы что! Я про такое даже не думаю! У меня вообще нет фантазий на эту тему, – и добавил: – У меня как раз есть фантазии. Скучать не приходится. Поэтому нужно лишь желание все это реализовывать не только в своем воображении, но и наяву».

Когда речь зашла о его ориентации, о которой тоже предостаточно слухов и разговоров, артист ответил во время эфира «Зірковому шляху»: «Если люди интересуются, значит, их это волнует. Мне все равно: говорят они об этом или нет».

Напомним, ранее Козловский неожиданно признался, как совет дочери Ольги Сумской спас его разбитое сердце.