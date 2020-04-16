Виталий Козловский и Павел Зибров признались, что любят большие ягодицы

Накануне Пасхи телеканал «Украина» покажет грандиозный концерт «Українська пісня року», который выйдет в эфире в субботу, 18 апреля, в 20:45. В нем выступят популярные артисты, среди которых певцы Виталий Козловский и Павел Зибров. На съемочной площадке концерта они откровенно рассказали, привлекают ли их женщины, которые улучшили свою внешность с помощью хирургического вмешательства.

Женщины во всем мире стараются приблизиться к стандартам красоты различными способами. Но пока одни ради красивой фигуры потеют в спортивном зале, другие ложатся под нож пластических хирургов и вставляют в ягодицы импланты. Певец Виталий Козловский не в восторге от такой процедуры.

«Я никогда такого воочию не видел. Кажется, у Ким Кардашиан они вставлены. Не знаю, как это в жизни на ощупь. Я считаю, что можно прибегать к каким-то улучшениям себя, но чтобы это выглядело натурально. А не когда все гипертрофированно – пышные губы, совсем маленький носик, большая грудь и большая с*ака. А вот естественные большие ягодицы, которые стали такими благодаря спорту, мне нравятся», – признался Виталий Козловский за кулисами концерта «Українська пісня року».

А вот главный усач страны Павел Зибров еще тот знаток женской красоты. Артист говорит – любые хирургические вмешательства во внешности видит невооруженным глазом.

«Мы все любим натуральное – питание, напитки, воду родниковую. Так и женщина должна иметь натуральную грудь, ягодицы. Тогда это красиво. Я профессионал в этом – мне не нужно касаться руками, я глазами вижу, если есть вмешательство – в губы, щеки или попу. Мне очень нравятся натуральные ягодицы. Если они большие и эстетические – почему нет? Потому что есть прямые фигуры, и это не интересно, а есть с формами – большие по 90 кг, но с бедрами, тогда это безусловно красиво. Кто сказал, что должно быть 90-60-90? Как говорит моя дочь Дианка, половина худых и половина полненьких – они имеют право быть такими и чувствовать себя королевами», – прокомментировал Павел Зибров в интервью программе «Зірковий шлях».

Как сообщалось ранее, национальная музыкальная премия «Українська пісня року» была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят – объединились, потому что болеют за украинскую песню.

В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.