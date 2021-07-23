Винник ко Дню Независимости перепел свой хит с детьми и стихами Стуса

Виктор Винник поздравил украинцев с Днем Независимости и спел уже давнюю и известную песню, но в неожиданном дуэте - вместе с детьми.

Вот уже пять лет подряд каждое свое выступление музыканты завершают именно этим треком.

Песня "Я з України" вышла в одноименном альбоме Виктора Винника и "МЕРІ" еще в 2016-м. Она сразу стала одной из визитных карточек команды, а также своеобразным манифестом в поддержку украинской идентичности и языка и получила широкое освещение и обсуждение среди различных слушательских кругов.

Недавно хороший знакомый команды режиссер Олег Бачинский, снявший для Винника и "МЕРІ" ряд клипов, а именно "Місто", "Прощатися", "Бувай ми здорова" и т. п., предложил интересный совместный проект - попробовать исполнить песню "Я з України" вместе с учениками трускавецких школ, а также снять на нее видео.

Трускавец - родной город Винника, здесь он в свое время окончил школу. Идея показалась Виктору интересной, поэтому он сразу согласился.

Кадр со съемок видео

Надо заметить, что в записи приняли участие обычные дети, большинство из которых ранее встречались с пением только на уроках музыки. Но детская искренность и непосредственность сделали свое дело - и песня зазвучала совершенно по-новому.

А во время съемок видео старшеклассники продекламировали фрагменты стихов Василия Стуса, это стало настоящей изюминкой клипа и наполнило работу новыми смыслами.

Винник отметил, что работать над записью и съемками этого общего проекта было очень интересно, а результат получился очень символичным. В песне несколько поколений украинцев объединились вокруг одной цели - еще раз провозгласить, что на карте мира есть такая страна, как Украина, и "ми з України!"