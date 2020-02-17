Виктория Маремуха рассказала, как познакомилась с женихом-французом и прогнала его из общей квартиры

Виктория Маремуха и Луи (фото: соцсети телеведущей)

Добивался этих отношений именно избранник Маремухи

Ведущая рубрики «Эксклюзив» в программе «Ранок з Україною», экс-участница проекта «Топ-модель по-украински» Виктория Маремуха недавно стала невестой. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» девушка призналась, почему долгое время не принимала ухаживания мужчины и какой непростой путь прошла влюбленная пара.

Четыре года назад звезда программы «Ранок з Україною» переживала любовное расставание. Девушку со всех сторон подбадривали друзья. Виктория говорит: после разрыва отношений ей вообще ничего не хотелось, а на мужчин она и смотреть не могла. Развлечь подругу все же взялся лучший друг Рома. Он активно «сватал» Вику за товарищей. А на одной из вечеринок познакомил с иностранцем – французом Луи. Девушка вспоминает – ухаживания незнакомца очень ее раздражали:

«Я вообще на него не обращала внимания. И всякий раз, когда он ко мне подходил типа «О, привет! Та-та-та...», он меня раздражал. И я делала постоянно такое выражение лица, мол «Рома Рома, забери его! Он меня так раздражает!» – поделилась первым впечатлением о будущем женихе Виктория Маремуха.

Виктория Маремуха и Луи

Полтора месяца общения ситуации не изменили. Поэтому Луи пошел ва-банк – пригласил неподкупную Вику на романтическое свидание.

«Мы уже выходили из бара, по лестнице поднимались, он меня остановил и поцеловал! Вы не поверите, но в тот момент я как услышала голос сверху или что это было – «это твой мужчина», – призналась ведущая в интервью «Ранку з Україною».

Дальше было общение в социальных сетях, прогулки, подарки. Вика говорит, что самым сложным в отношениях оказалось преодолеть языковой барьер, а особенно – ссориться на английском. Поэтому, выясняя отношения, она переходила на русский язык с крепким словцом.

С улыбкой девушка вспоминает и знакомство Луи с ее родственниками. Пара приехала к родителям на Пасху, и влюбленные пошли в церковь.

«Никто не смотрел на того батюшку. Никто не смотрел на те яйца. Всем было интересно – Вика привезла француза!» – вспоминает реакцию людей девушка в эфире канала «Украина». Виктория признается – были и перешептывания, и заинтересованные взгляды. Луи понравился родственникам и друзьям девушки, подкупил галантностью и простотой.

Фото: «Украина»

Но был в отношениях пары момент, который поставил под сомнение их будущее. Вика узнала о прошлом избранника. «У него в каждой стране было по девушке. К тому же, они друг о друге знали, и всех все устраивало», – ошеломила признанием девушка эксклюзивно в интервью каналу «Украина» и добавила, что больше всего боялась измены. Однажды даже прогнала Луи из их совместной квартиры.

Но мужчина не сдался и долгое время убеждал любимую, что она – единственная в его жизни. А в конце прошлого года француз решился на предложение руки и сердца – и Вика ответила «Да».