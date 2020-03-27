Виктория Булитко разоткровенничалась о своей главной слабости

У каждого человека есть свои слабости. Комедийная актриса Виктория Булитко и певец DZIDZIO любят поесть перед сном, даже стройная красотка Гайтана в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» честно призналась: «Я всегда ем на ночь».

У многих артистов гастрольный график непостоянен. Часто говорить о правильном питании не приходится.

«Если мой молодой человек ест поздно вечером, когда я приезжаю домой, то спрашивает меня: «Будешь что-нибудь?» А я ему: «Нет, не буду». Но потом сама же беру у него немножко, – призналась Виктория Булитко. – Говорю ему: «Я просто попробую». Съедаю полпорции, потом признаюсь: «Я хочу что-то с чаем, что-нибудь сладенькое». И как назло находишь шоколадку!»

Артисты привыкли к гастрольной жизни и даже выработали определенные привычки.

«Дело в том, что я целый день ничего не ем, а потом приду домой и могу немного перекусить, – признался певец DZIDZIO. – Хотя понимаю, что надо меньше».

Еда помогает артисту хорошо спать.

«Как говорила моя бабушка: «Иди поешь, иначе цыгане приснятся», – сказал певец.

По словам украинской певицы Гайтаны, она борется с привычкой есть поздно вечером, и делится следующим лайфхаком.

«Наверно, нужно создать ритуал: если вы проснулись и хотите перекусить, то выпейте воды и пожуйте кусочек имбиря», – посоветовала певица.