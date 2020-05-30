Вика из НеАнгелов раскрыла неожиданные подробности личной жизни

Вика Смеюха из группы НеАнгелы очень хочет семью, но пока найти того самого у нее не получилсь. Ее коллега по группе Слава Каминская довольно долго и болезненно переживала развод с мужем Эдгаром. Сейчас у каждого из них своя личная жизнь и вторые половинки, но если мужчина уже представил свою избранницу, то певица держит все подробности о возлюбленном в строжайшем секрете. В программе "Слава+" певицы приоткрыла немного завесу тайны над личной жизнью.

Вика Смеюха заявила, что сейчас отношений у нее нет, а послдние были довольно проблематичными.

"Сейчас у меня полное затишье. Штиль. Но я не могу назвать отношения, которые были, настоящими. Они были сложными и не сильно семейными. Я очень семейная, я за семью, за институт брака. Так получилось, что я выбрала такого человека, с которым нельзя было построить семейные отношения. Сложно было сделать из этих отношений что-то серьезное", - отметила Вика.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Она проговорилась, что ее коллега Слава Каминская была знакома с мужчиной, хоть сама Вика широкой общественности его не показывала. Впрочем, певицы очень много знают о личной жизни друг друга.

Слава, в свою очередь, разговорилась о разрыве с мужем Эдгаром Каминским и призналась, что ей только недавно удалось наладить общение с ним.

"Сначала мы не общались. Общаться более или менее нормально мы начали относительно недавно", - рассказаала она.

Также Слава озвучила одну из причин развода, намекнув на то, что в их отношения вмешались друзья мужа.

Фото: Слава Каминская с бывшим мужем и детьми (instagram.com/babaslavka)

"У него слишком много было прекрасных друзей, которые рассказывали, кто прекрасен, а кто – нет и как нужно поступать. А он такой – иногда прислушивается к мнению. На мой взгляд, его начали окружать не очень толерантные и нормальные люди", - высказалась певица.

Слава отметила, что дети скучают по отцу, ездят к нему в гости, но из-за занятости Эдгара они еще раньше привыкли к отсутствию папы дома. Тем временем она успела познакомить сына Леонарда и дочь Лауру с новым избранником, но представила его как своего друга.

Видео: YouTube/ЛюксФМ

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы высказалась о новом возлюбленном и второй половинке бывшего мужа Эдгара Каминского.