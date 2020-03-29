Вика из НеАнгелов отказалась выступать на дне рождения Славы

Слава Каминская и Виктория Смеюха из группы НеАнгелы за годы совместной работы научились находить общий язык, хоть обе певицы весьма своенравны и амбициозны. Так, "рыженькая" из дуэта уже попробовала свои силы в сольном плавании, а "черненькая" также не против в обозримом будущем помимо группы заняться сольной карьерой. Когда-то продюсировать Вику хотела сама Наталья Могилевская, но тогда девушка была не готова к самостоятельному выступлению на сцене и выбрала работу в коллективе. Получив необходимый сценический опыт, артиска задумалась о сольных выступлениях. В программе "Светская жизнь" Виктория рассказала, почему не захотела петь на дне рождения коллеги Славы, а также аргументировала, почему не хотела бы, чтобы та выступала на ее празднике.

Так, подарком Славе от продюсера Юрия Никитина стало выступления группы KAZKA, а ведь изначально она хотела порадовать гостей своего праздника дуэтом с Викторией.

"Я хотела, чтобы пела группа НеАнгелы, потому что все гости знают наши песни и их очень любят. Но Вика не захотела, у нее была какая-то съемка, я ее попросила, она отказала мне", - пояснила Слава.

Фото: Катя Осадчая и группа НеАнгелы (instagram.com/svitsketv)

"У меня действительно была съемка, во-первых. А во-вторых, я не считаю это хорошей идеей. Это честно", - поделилась своим мнением Вика.

На вопрос Кати Осадчей, хотела бы она, чтобы коллега по дуэту спела на ее дне рождения, Вика ответила категорично.

"Оно мне не нужно. Я так часто пою на разных днях рождения, что считаю это каким-то пафосом, немного попахивает пафосом", – считает Виктория.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов раскрыла правду о своих пластических операциях и рассказала о недавнем хирургическом вмешательстве.