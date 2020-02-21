Від пацанки до панянки 4: "пацанок" переселили из сарая в монастырь (фото)

В этом году «пацанки» в полной мере могли ощутить на себе поговорку: «Из грязи – в князи». Сначала участниц шоу Від пацанки до панянки 4 сезон отправили ночевать в старый разваленный сарай. Потом они прошли испытание болотом. Наконец грязных и измученных их доставили в Школу леди.

Девушки ожидали увидеть шикарную виллу с бассейном, как это было в прошлых сезонах реалити. Но им выделили настоящий замок, построенный французским архитектором по средневековому проекту.

– Мы выбрали это здание неспроста, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Это суперэнергетическое место! Несколько столетий назад здесь располагалась женская монастырская школа.

«Секрет» замка испугал «пацанок» не на шутку.

– Я слышала, что в монастырях женщины живут все в одной комнате, как в тюрьме. Их плохо кормят и запрещают заниматься сексом с мужчинами, – делится Алина #Двезвезды Шевченко. – А еще заставляют работать на территории, как рабынь!

Но «пацанок» минует чаша сия. Ведь женские монастырские школы – это не о рабстве. Впервые в Украине они появились еще во времена Киевской Руси. И сыграли ведущую роль в развитии современного образования. Кстати, в такие школы частенько отправляли на перевоспитание нерадивых девушек. Совпадение?

Поможет ли темное прошлое замка подарить участницам светлое будущее – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки».