Вход разрешен: Закулисье мирового тура и звездные привилегии Макса Барских

Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

Впервые в истории программы шоу Слава+ снималось «на выезде» - в Литве и Беларуси. Именно в этих странах начал свой второй мировой тур один из главных хитмейкеров СНГ Макс Барских!

Съёмочная команда шоу стала единственным блогером, кто был допущен снимать не только в строго отведённых местах, но и там, куда представителям СМИ, как правило, вход воспрещён.

Съемочная группа прожила с артистом 4 дня, посетив концерты музыканта в Вильнюсе и Минске. Результатом этой поездки стало несколько часов съёмочного материала, из которого состоит выпуск.

Журналисты сопровождали Барских в дороге - из гостиницы на репетиционную площадку - за кулисами во время шоу, отображая весь маршрут, который артист ежедневно преодолевает к своему зрителю из страны в страну.

И несмотря на то, что Макс предстаёт перед зрителем не всегда в “комфортном свете” - не выспавшимся, замёрзшим, за несколько минут до выхода на сцену, спустя 5 минут после шоу, в дороге - от этого он не менее откровенен с журналистами, а иногда его ответы даже шокируют.

В интервью Барских рассказал, что несмотря на свой молодой возраст (8 марта артисту исполнилось 30 лет) психологически он ощущает себя лет на 40 или 50. А объясняет столь большую разницу следующим образом:

«Я за прошлые 10 лет успел сделать очень много, прожить эмоционально целую жизнь, приобрел много жизненного, духовного и эмоционального опыта. И сейчас стараюсь прийти к самому простому - пониманию счастья», - комментирует певец.

Также музыкант признаётся, что большую роль в его становлении сыграла улица и самостоятельная жизнь:

«У меня был такой период, когда мы с ребятами разбивали стекла, но в какой-то момент мы разъединились. И я абсолютно не жалею. Я начал более творчески мыслить и уходить в создание чего-то», - этот ментальный скачек произошёл в момент осознания важности созидательной энергии для Барских.

На вопрос пользуется ли артист звёздными привилегиями, музыкант отвечает однозначно:

«Нет, конечно. Я считаю, что это дурной тон. Это самое низкое и унизительное, что только может сделать человек, имеющий какой-то социальный статус.