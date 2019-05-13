"Ветряная девушка": Катя Осадчая показала красоту и вдохновение Карпат (фото)

Телеведущая показала серию умиротворенных фото на фоне гор
Катя Осадчая наконец решила показать поклонникам яркие фото со своей недавней поездки. Напомним, что звездная пара телеведущих Осадчая-Горбунов отправились на выходных в Карпаты. При этом Юрий Горбунов похвастался поездкой еще пару дней назад, а вот его супруга сделала это только сегодня, 13 мая.
Так, на очень красочных фото украинская телеведущая позирует на фоне живописных пейзажей украинских Карпат. Видим налитые дождем серые тучи, вдалеке – лучи солнца. И много-много зелени.
Также телеведущая позирует в обычном, но от этого не менее стильном образе. На Осадчей – красная спортивная куртка, черные брюки с белыми лампасами, белые массивные кроссовки и футболка. Волосы собраны в пучок, а на лице – "ноль" макияжа. Образ получился очень расслабленный и уютный.
Осадчая отметила, что любит ездить в Карпаты летом.
"Прекрасні Карпати #безфільтрів. Я не лижник, тому мрію про карпатську подорож влітку #карпати #гориполонини", - подписала серию снимков украинская ведущая.
Катя Осадчая в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники Осадчей поспешили оставить несколько комментариев:
Катя Осадчая в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном. Пара телеведущих пока что не спешит показывать поклонникам лицо своего сыночка Вани. Однако время от времени балуют нежными фото с мальчиком.
Также отметим, что до этого Осадчая и Горбунов побывали в Италии и Швейцарии. Пара постила очень много фото с поездки. И как-то восхитили поклонников стильным появлением в обнимку в одном из ресторанов Швейцарии.