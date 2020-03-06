Весеннее обновление: Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем

Алина Гросу недавно уже озадачила поклонников якобы сменой имиджа - певица предстала на фото с непривычной густой ровной челкой. Однако позже оказалось, что то был лишь парик и артистка "игралась" с образами. Однако с приходом весны звезда все же решилась на реальные изменения во внешности и поразила фанов новой прической.

Фото и видео в новом имидже Алина опубликовала на своей странице в Instagram. 24-летняя знаменитость решилась на beauty-эксперимент – она укоротила свою привычную длину волос, сделав удлиненное каре, а также применила модное окрашивание омбре. На снимке Гросу запечатлена сидящей на стуле в total black луке - черном платье с откровенным декольте, а также колготках и туфлях в тон.

Девушка также выложила видео из машины, где крупным планом сняла лицо и новую стрижку.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Каре, омбре и день рождения @tv_domashniy. Ура. Как вам моя новая стрижка?)" - прокомментировала артистка.

Фолловеры принялись бурно обсуждать новую прическу Гросу в комментариях - большинству она пришлась по душе и они отметили, что певице идет такая стрижка и она выглядит превосходно.

Тобі дуже личить, чудова

Вау ваууу неймовірна. Просто супер

Красотка)))

Суперррр

Красавица наша

Дуже гарно

Очень красиво

Сексі кроха

Очень красивый , очень идёт новый образ

Детка, ты космос))))))

С длинными было лучше

Миленько

Ну очень красивая. Тебе так идёт это каре. Красотка. Поздравляю

Очень идет)

Не жаль было обрезать такие шикарные волосы?

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу очаровала ярким луком в красных тонах на прогулке по немецкому городу Баден-Баден.