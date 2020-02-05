Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом

Певица анонсировала выход новой песни и клипа
Певица Джамала недавно впервые съездила на отдых втроем - с мужем и маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. До этого с ними всегда ездили няни или их родители, которые помогали с ребенком - и звезда призналась, что без них было довольно сложно, ведь ребенок у нее очень активный и требует много внимания и сил. Несмотря на это, они с мужем остались довольны каникулами в Египте и радовали фанатов красочными снимками. А на пятницу, 7 февраля, у артистки запланированы выход новой песни и клипа, да еще и в коллаборации!
Джамала анонсировала это событие, выложив атмосферные фото. На них исполнительница запечатлена в ярком спортивном образе - коротком черном топе и велосипедках. Она дополнила аутфит длинным коричневым плащом и кедами, что не мешает полюбоваться на ее просто-таки стальной пресс и подтянутую фигуру.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
На снимках звезда бежит по дороге, а ее распущенные волосы эффектно развеваются на ветру.
"Настрій — весна! Чи просто щаслива, що в п‘ятницю порадую вас новою піснею та відео. Як думаєте, з ким буде фіт?" - поделилась с поклонниками певица.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики Джамалы проявили осведомленность и тут же отметили в комментариях, что дуэт будет с рэпершей alyona alyona. Не забыли они и оставить любимой артистке теплые отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни.