Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом

Певица Джамала недавно впервые съездила на отдых втроем - с мужем и маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. До этого с ними всегда ездили няни или их родители, которые помогали с ребенком - и звезда призналась, что без них было довольно сложно, ведь ребенок у нее очень активный и требует много внимания и сил. Несмотря на это, они с мужем остались довольны каникулами в Египте и радовали фанатов красочными снимками. А на пятницу, 7 февраля, у артистки запланированы выход новой песни и клипа, да еще и в коллаборации!

Джамала анонсировала это событие, выложив атмосферные фото. На них исполнительница запечатлена в ярком спортивном образе - коротком черном топе и велосипедках. Она дополнила аутфит длинным коричневым плащом и кедами, что не мешает полюбоваться на ее просто-таки стальной пресс и подтянутую фигуру.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

На снимках звезда бежит по дороге, а ее распущенные волосы эффектно развеваются на ветру.

"Настрій — весна! Чи просто щаслива, що в п‘ятницю порадую вас новою піснею та відео. Як думаєте, з ким буде фіт?" - поделилась с поклонниками певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы проявили осведомленность и тут же отметили в комментариях, что дуэт будет с рэпершей alyona alyona. Не забыли они и оставить любимой артистке теплые отзывы.

Алена Алена жалі. жду сильно

Алена Алена. слышала на концерте, ждууу

«Жалі» с Алёной Алёной. влюбилась в эту песню ещё на концерте, жду выхода

Люблю динамічний стиль фото

The best photo. .....

Жалі. С Аленой Аленой. жду с октября

Вы сделали мой день Джа

З Альоною Альоною. Чекаємо

Й гадки не маю, проте впевнена, що буде круто

Как птица

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни.