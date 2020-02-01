Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

После женитьбы на Насте Каменских Потап не прекратил много времени проводить со своим 11-летним сыном Андреем от брака с Ириной Горовой. Продюсер регулярно бывает в гостях у бывшей семьи, а также ездит с ребенком в отпуск. К примеру, во время отдыха с Настей в Мексике он на день съездил в соседний город, где была на каникулах экс-супруга с детьми. Андрей растет весьма артистичным и уже блистал на ТВ в качестве ведущего - ну весь в папу!

А в новом видеоролике, который Потап выложил в своем Instagram, папа и сын поражают своими танцевальными талантами. Одетые в спортивном стиле, они демонстрируют веселый и зажигательный танец.

Видео: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети остались в восторге от подобного дуэта и оставили много положительных отзывов. Многие также не преминули отметить, что шоумен заметно похудел и помолодел и выглядит просто замечательно.

"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

Потапчик похудел. Молодчина

Крутые ребята

Не отличить!)

То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі

Олексей вы так похудели, супер

Чудесный папа

Усхудал капец! Настя не даёт расслабиться

бомбезні

Топ

Сынуля на маму очень похож

Ой сынок симпатяшка

круто, обожаю

Позитивчики

Малой обалденный!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.