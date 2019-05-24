Верка Сердючка и признание Каменских: Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти

Свадьба Потапа и Насти Каменских еще долго обещает быть топ-темой в украинских СМИ. Напомним, что торжественное событие состоялось 23 мая. Именно в этот день Потап и Настя Каменских не только перестали скрываться и объявили о своих отношениях, но также и организовали свадьбу. Торжество прошло в одном из ресторанных комплексов под Киевом. А событие собрало десятки звездных гостей, среди которых – телеведущая и давняя подруга Каменских Маша Ефросинина со своим супругом, бизнесменом Тимуром Хромаевым.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев, как и многие другие, снимали массу видео в своих сториз, показывая детали торжества. Конечно же, не обошлось без традиционного фото вдвоем на фоне зеленой загродной локации.

При этом на фото счастливые Маша и Тимур позируют в обнимку. На телеведущей – элегантное коктейльное платье насыщенного синего цвета, сплошь декорированное вновь актуальным плиссе, а также различными оборками. Свой образ Ефросинина дополнила открытыми босоножками, а также массивными длинными серьгами.

Стильные Маша Ефросинина и Тимур Хромаев на свадьбе Потапа и Насти (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Оставила ведущая и коротенькую подпись под фото:

"С молодыми фото нет пока, но тут каждая молекула в воздухе пропитана любовью!! Поздравляем Потапа и Настю Каменских с тем, что наконец-то #bearanddiamond", - пишет Ефросинина, предлагая взглянуть на ее сториз. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

На видео есть интересные подробности. К примеру, стало известно, что гости свадьбы развлекались под песни Верки Сердючки в живом исполнении.

Тем временем подписчики Ефросининой пришли в восторг от ее стильного образа и буквально засыпали свою любимицу комментариями:

Мария, ваши тонкие, намеки во время экзамена с Настей Каменских, не оставили сомнений)) Прекрасно выглядите, очень радостно за вас, и за молодоженов.

Мария, вы такая красивая!

Какое красивое платье!

Маша, виглядаєте бездоганно!

Ну все, теперь можно жить спокойно, главная интрига- раскрыта!

Маша, Вы нереальная красотка!

Я очень рада за Потапа и Настю!

Шикарная Мария)

Ну дуже ви гарна пара! Балдію від вашої сукні, Маріє!!!

Машуля, вы красивая пара!

Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил 23 мая.

Сразу же за ним Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за понимание, за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних долгое время.