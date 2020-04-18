Вера Кекелия, ALEKSEEV и KHAYAT рассказали, как изменилась их жизнь после участия в шоу Голос країни

На Пасху-2020 вокальное шоу Голос країни в спецвыпуске покажет зрителям телеканала яркие выступления участников за десять лет. Сегодня их имена известны тысячам украинцев, но начинали они свой творческий путь на сцене вокального шоу. «Голос країни» зажег десятки звезд, команда проекта за десять сезонов обработала более 70 000 заявок, а участниками шоу, кроме украинцев, становились жители почти всего мира.

Звезды «Голосу країни» Вера Кекелия, ALEKSEEV и KHAYAT рассказали, как изменилась их жизнь после участия в проекте, что было самым сложным для них, и за кого болеют в юбилейном сезоне вокального шоу.

Вера Кекелия - участница 7 сезона «Голосу країни»

Вера Кекелия пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру и быть услышанной зрителями. Сегодня она известная певица и актриса «Женского квартала» студии «Квартал 95». Проект помог девушке не только раскрыть свой талант, но и найти настоящую любовь. Именно на проекте Вера познакомилась со своим будущим мужем Романом Дудой, от которого ждет первенца.

«Больше всего на проекте мне запомнилась дружеская атмосфера, которая была у нас в команде. Я считаю, что мне очень повезло попасть именно в команду к Сергею Бабкину. Самым сложным для меня было принять решение прийти на проект, но после участия моя жизнь изменилась. На «Голосі країни» я впервые прислушивалась к себе: могла сказать то, что хотела сказать, была такой, какой есть. Я начала развивать свою творческую карьеру, развиваться как исполнитель сольно, а еще встретила любимого человека - и сейчас моя жизнь приняло совсем другой вектор - положительный», - рассказала Вера.

Также певица призналась, что в юбилейном сезоне болеет за участников команды MONATIK.

ALEKSEEV - участник 4 сезона «Голосу країни»

Никита Алексеев пришел на проект, чтобы попытаться покорить большую сцену. Тогда перед ним стоял нелегкий выбор: выбрать профессию маркетолога или посвятить свою жизнь музыке - в течение длительного времени Никита был солистом бэнда. Сегодня ALEKSEEV известный певец не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

«После участия в «Голосі країни» я стал профессиональным артистом, поэтому всегда буду благодарен проекту за то, что получил возможность заниматься своим любимым делом. Я помню, как оказался там и сразу же влюбился в эту творческую атмосферу. Команда проекта - это настоящие профессионалы своего дела. Я наблюдал за их работой и понимал, что хочу продолжать творить, писать свою музыку, выступать для своей аудитории. Через некоторое время я проснулся уже популярным исполнителем, когда мой ремейк на песню Ирины Билык «А я пливу» стал хитом не только в Украине. С того момента прошло уже пять лет моей творческой жизни, и я четко понимаю, если бы не этот случай, если бы не «Голос країни», я бы, наверное, не смог стать музыкантом», - признался Никита.

Также певец рассказал, что среди его фаворитов юбилейного сезона участница из команды МОNATIK - Лида Ли, с которой познакомился еще шесть лет назад, когда девушка впервые пришла на проект.

Андрей Хайат - участник 9 сезона «Голосу країни»

Парень пришел на проект, чтобы популяризировать украинскую песню - его вдохновляет народный фольклор, на слепых прослушиваниях он исполнил народную песню «В кінці греблі шумлять верби» и смог развернуть все красные кресла.

Андрей признается, именно на проекте понял, что музыка - это дело его жизни: «На проекте мне больше всего запомнились наши встречи перед эфирами, они заряжали и невероятно мотивировали. Никогда не забуду полуфинал и то, как мы выбирали песню на протяжении 10-ти часов. «Голос країни» направил меня в правильное русло, я стал более уверенным в себе. Участие в проекте мотивировало меня усердно работать дальше. Альбом, клип, 2 место нацотборе Евровидения-2020 года, номинация на премии YUNA в категории «Открытие года» - вот как изменилась жизнь через год после участия в «Голосі країни», - рассказал певец.

Среди фаворитов юбилейного сезона Андрей отметил участницу из команды Тины Кароль - Дарью Полоротову: «Несмотря на свой юный возраст, она трудолюбивая и очень сильная вокалистка. Я желаю ей быть собой, петь сердцем и помнить, что индивидуальность всегда ценится больше всего».

Уже в это воскресенье в 21:00 зрители увидят выступления звезд проекта, которые начинали свой творческий путь на сцене «Голосу країни», и которых сегодня знают тысячи украинцев. Выступления Веры Кекелиа, ALEKSEEVа, KHAYATа и других ярких участников вокального шоу ждут зрителей телеканала «1+1» в спецвыпуске на Пасху.

Напомним, 26 апреля состоится суперфинал десятого юбилейного сезона Голосу країни, который пройдет в особом формате, учитывая важность собледений всех условий карантина. В финале «Голосу країни» соединятся современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников. Суперфинал юбилейного сезона будет благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19.



Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».