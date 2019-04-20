Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: необычное имя ребенка

52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена, модель Тина Кунаки стали родителями - у звездной пары родилась дочь. Радостную новость сообщил сам счастливый отец на своей странице в Instagram, а заодно и рассекретил имя малышки, которое оказалось весьма необычным.

В пятницу, 19 апреля, Венсан опубликовал снимок, на котором изображен водопад в тропических лесах реки Амазонки в Южной Америке.

"Амазони родилась", - сообщил он миру.

Фото: (instagram.com/vincentcassel)

К слову, младший брат Тины, 18-летний Закари Кунаки, быстро придумал для племянницы домашнее прозвище.

"Зозо", - прокомментировал он пост Касселя.

Отметим, что большая часть тропических лесов Амазонки находится в Бразилии, где у Касселя и Кунаки есть свой дом. Актер переехал в Рио-де-Жанейро после развода с Моникой Беллуччи.

Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Для Тины этот ребенок стал первым, а вот Венсан стал отцом уже в третий раз. Вместе с бывшей супругой Моникой Беллуччи актер воспитывает 14-летнюю Дэву и 8-летнюю Леони.

О романе известного актера Венсана Касселя и молодой модели Тины Кунаки стало известно летом 2015-го года. Тогда пара отдыхала вместе на Ибице, не скрывая чувств, и попала в объективы папарацци. А 24 августа 2018 года Венсан и Тина официально стали мужем и женой.

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Напомним, что буквально накануне родов Тина Кунаки позировала обнаженной в фотосессии для глянцевого журнала.

А ранее беременная Тина Кунаки показала округлившийся животик на пляже.

Кстати, бывшая супруга Венсана Касселя тоже встретила новую любовь. Недавно на ужине от знаменитого ювелирного бренда Cartier в Париже Моника Беллуччи блистала вместе с возлюбленным – 36-летним владельцем арт-галереи Николасом Лефевром.