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В велосипедках и клетчатом пиджаке: стильная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

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Певица примерила трендовый лук этой весны

Настя Каменских регулярно восхищает своих многочисленных поклонников стильными выходами - так, недавно певица выступила на концерте в необычном полупрозрачном платье, украшенном будто бы перьями и подчеркивающем ее аппетитные формы.

А на свежем фото в своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для весны. Так, Каменских позировала в черных велосипедках и удлиненном пиджак в крупную красно-черную клетку с поясом.

Настя дополнила образ туфлями на шпильке и солнцезащитными очками, а также сделала высокий пышный хвост.

"Как ваш день?" - поинтересовалась звезда у подписчиков.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Те не остались равнодушными и принялись засыпать певицу комплиментами, особенно восторгаясь ее стройными ножками.

  • Дерзкая Красотка
  • Какие ножечки
  • Красавица!! Пушка
  • Прекрасная ,ноги бесконечные
  • Весна на улице, настроение гулять, куда-то бежать. Наконец то тепло
  • Вот это ножки
  • Настя, ты просто бомба, обажаю тебя
  • Розцвіла квіточка
  • аждый новый день готовит что-то необыкновенное
  • Ножки Классные
  • Шикарные ножки

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, мама Насти Каменских рассказала о детстве дочери. По ее словам, она с раннего возраста была трудяжкой и знала, чего хочет в жизни.

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