Великолепные! Стильная Кухар показала Елену Кравец в прозрачной блузке

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина приняла участие в съемках развлекательного шоу

Екатерина Кухар известна зрителю как украинская прима-балерина и строгая, но ироничная судья шоу Танцы со звездами 2019, которая умеет метко и с юмором потроллилить участников. Но за кулисами члены жюри и известные конкурсанты остаються друзьями и прекрасно ладят друг с другом. Например, Екатерина и Елена Кравец недавно приняли участие в шоу "Хто зверху?", причем в студии также прима-балерина встретилась и с финалисткой прошлого сезона танцевального шоу Лесей Никитюк – капитаном комманды девочек! Кадрами с проекта судья Танцев со звездами 2019 поделилась в Instagram.

На одном из снимков Екатерина в наряде с крупным цветочным принтом позирует в компании ведущего шоу Сергея Притулы, а на другом фото стоит рядос со своими коллегами по команде – Лесей Никитюк, участницей "Женского квартала" Настей Оруджовой и Еленой Кравец в прозрачной блузке сочного зеленого цвета.

"Всем известно, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры.... И в глубине души, мы все взрослые мальчики и девочки, которые всё время выясняют "Кто в доме хозяин?"...Хто ж зверху? Нам, сплоченной команде девочек, было настолько важно это выяснить, что мы ринулись в бой со всем азартом", - призналась Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар с Сергеем Притулой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Под постом примы-балерины комментаторы делились впечатлениями от просмотра программы с ее участием и попутно делали комплименты.

Фото: Екатерина Кухар с Лесей Никитюк, Еленой Кравец и Настей Оруджовой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Какая же вы утонченная и нежная

Вот это состав женской команды!

Класс!

Очень красивые

Вау, команда супер

Очень милое фото

Классная команда в этот раз

Великолепные

Скриншот комментариев

Кстати, в течение программы участницам довелось примерить роль горячих джигиток, но в выграть женской команде, увы, не удалось.

Ранее Екатерина Кухар честно рассказала о личной трагедии – потере ребенка.