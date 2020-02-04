Ведущим трансляции с бекстейджа Национального отбора на Евровидение-2020 стал Владимир Бирюков

Владимир Бирюков (коллаж: СТБ)

У Владимира Бирюкова более 10 лет опыта освещения песенного конкурса Евровидение

Уже в эту субботу 8 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартует главное музыкальное событие года – Национальный отбор на Евровидение-2020. Традиционно параллельно с телеэфиром в HD-качестве и с эксклюзивным контентом во время рекламных пауз на официальных страницах СТБ в Facebook и Youtube будет идти прямая трансляция отбора.

В этом году ведущим включений с бэкстейджа стал Владимир Бирюков - теле- и радиожурналист с 11-летним опытом освещения конкурса Евровидение.

Владимир с 2009 года сотрудничает с конкурсом в составе делегации прессы. Вел прямые трансляции бекстейджа и работал на красных дорожках во время церемонии открытия Red Carpet Opening Ceremony - Eurovision Song Contest. Сотрудничал с такими конкурсантами как: Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST и многими другими. Автор книги «История (НЕ)известного журналиста», в которой рассказывает о закулисье Евровидения.

Кроме этого, Владимир Бирюков стал ведущим онлайн-проекта СТБ «Дневники Евровидения». Это будет серия внеэфирных эксклюзивных видео, в которые войдут острые интервью с участниками Национального отбора и обзоры репетиций прямых эфиров. Выходить «Дневники Евровидения» также будут на официальных страницах СТБ в Youtube и Facebook.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

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