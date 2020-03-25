Ведущая "Ревизора" Панкова рассказала, как заподозрила у себя коронавирус

Информация о карантине в Украине сильно напугала ведущую «Ревизора» на Новом канале Юлию Панкову. Девушка признается, что всю прошлую неделю она боролась с волнением и страхами. И теперь готова рассказать, как настроила себя на положительные эмоции.

– За три дня до объявления карантина мы с командой «Ревизора» вернулись из командировки, – говорит Юля. – К тому времени в интернете уже начали появляться новости о закрытии всех заведений, а людей просили оставаться дома. Конечно же, мы с мужем в первый день карантина изолировались в собственной квартире. Ради нашей безопасности и окружающих. Ведь я понимала, что во время ревизии контактировала с людьми, которые тоже могли быть уже инфицированными.

Ведущая рассказывает, что паниковать она начала, когда почувствовала слабость в теле.

– У меня поднялась температура и начался насморк, – говорит девушка. – Я сразу же позвонила семейному врачу и рассказала ей о самочувствии. Та заверила, что у меня признаки не коронавируса.

Юля признается, что несколько дней очень плохо себя чувствовала. И действительно думала, что заразился COVID-19.

– Мое эмоциональное состояние с каждым днем ухудшалось, – рассказывает девушка. – Честно, я ничего не хотела делать и целую неделю не могла прийти в себя. Сегодня хочу поделиться лайфхаками, как я поборола свой страх и панику. И именно эти методы улучшили мое самочувствие.

Займитесь любимым делом

– Я люблю рисовать, – рассказывает Юля. – Меня это расслабляет и наполняет. Поэтому я достала свои краски, холст и нарисовала картину.

Проветривайте комнату

– Каждые 30 минут я открываю окно, – говорит Юля. – Вы же знаете, что свежий воздух улучшает работу мозга. Поэтому на время вынужденной изоляции проветривания – это лучшее решение.

Получайте новые знания

– Сейчас много образовательных проектов открыли доступ к бесплатным программам, – рассказывает Юля. – Не упустите возможность бесплатно получить знания! Я для себя выбрала несколько курсов Стэндфордского университета.

Не читайте новости перед сном

– Выберите два информационных источника, которые подают объективную информацию о состоянии дел в стране, – рекомендует Юля. – Читайте новости до 20 минут в день. Не делайте этого, пожалуйста, в постели, ведь это может негативно повлиять на ваш сон.

А еще ведущая рекомендует сохранять спокойствие и делать то, что вас вдохновляет!

– Сейчас важно научиться управлять своими эмоциями, – говорит Юля. – Старайтесь во всем видеть и позитив!