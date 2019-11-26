"Вечные константы": Ирина Билык всколыхнула признанием о своих бывших

Ирина Билык умеет интриговать и эпатировать публику. Личными переживаниями она часто делиться в своих песнях, а также публикует разместила на страничке в Instaram. Например, не так давно она опубликовала философский пост о браке и любви, в котором поклонники узрели намек на трещину в отношениях с мужем певицы, российским фотохудожником и отцом ее сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Позже артистка затронула не менее важную и спорную тему – общение с бывшими.

Певица порассуждала, стоит ли поддерживать приятельские отношений с экс-возлюбленными и поделилась личным опытом. Ирина призналась, что с бывшими ее связывает не только работа, но и дружба.

"Интересную тему предложили в комментариях: общение с бывшими. Буду, как обычно, говорить за себя. Любовь - это не перманентное чувство, люди расстаются, так случается. Но уважение, тепло и участие для меня вечные константы, тем более, если есть совместные дети. Поэтому я общаюсь, дружу и даже работаю с ними! Чего далеко ходить, на моем юбилейном туре вы еще увидите афишу с давно знакомыми лицами. Ну а у вас как складываются такие отношения?" - поинтересовалась она.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Большинство поклонников артистки под постом признались, что не смогли сохранить или поддерживать теплые отношения с бывшими вторыми половинками, а Ирину похвалили за то, что умеет поступать мудро и не держит зла на людей из своего прошлого.

Да что их обсуждать? Оставить нужно бывших в прошлом! Только нервы треплят... Когда очередной раз скучно им становится и начинают опять тупые СМС-ки писать...

Никак, бывшие остаются в прошлом

Да у вас железные нервы чтоб с бывшими быть друзьями и при этом ещё общаться

Ирочка, Вы большая молодец! Это говорит о большой человечности и открытом сердце! Все вокруг знают о Вашей порядочности. Это манеры императрицы, не держать в себе зло!

Вы особенная, общение с бывшими выше моего понимания, я из тех, кто предпочитает переехать, лишь бы не встречаться с бывшими. Совместные дети исключение, конечно

Восхитительная девушка! Вы большая умничка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Ирина Билык завела сеть провокационным фото с обнаженными красавцами.