Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Звезда стала лицом новой линии Пэт Макграт
Наоми Кэмпбелл, которой 22 мая исполнилось 50 лет, стала первым и пока единственным лицом известного бренда косметики признанной визажистки Пэт Макграт. В необычном ролике она предстала среди роз и с короной на голове. Таким образом, режиссер хотел подчеркнуть значимость лица косметической линии. Культовая модель красуется с макияжем в золотистых тонах, гордо глядя в камеру. Как легендарная супермодель, так и не менее легендарная мейкап-артистка явно остались довольны работой друг друга. Обе сделали трогательные посты, где выразили восторг от коллаборации.
Новая рекламная кампания Наоми (видео: instagram.com/naomi)
«Для меня большая честь быть новым и первым официальным лицом PAT McGRATH LABS. Пэт – моя любимая семья и неоспоримая творческая сила в косметическом бизнесе, которая была в моей жизни с ранних этапов моей карьеры. Пэт создала линию, которая возвращает фантазию и гламур в нашу повседневную жизнь и заставляет нас снова мечтать! Нет никого, с кем бы я предпочла отправиться в это путешествие, кроме культовой @patmcgrathreal», – написала Наоми у себя в микроблоге. В свою очередь Пэт также сделала несколько промо-постов, где отметила достижения вечно молодой Наоми и назвала королевой и легендой.
Не менее красноречивой была и армия подписчиков признанной красавицы. Поздравления на Кэмпбелл продолжают сыпаться как из рога изобилия. А между ними проскакивают и вопросы личного характера. К примеру, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли Наоми заводить детей.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/naomi)
Автор: Lite