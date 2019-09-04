Вечно молода: 50-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует подтянутое тело в пикантном купальнике

Дженнифер Лопес показала новое соблазнительное фото в откровенном наряде. Звезда примерила белый сплошной купальник с дерзкой надписью Forever Young – "Вечно молодая", который подчеркнул ее соблазнительные формы, стройные ноги и подтянутое тело. Сверху она накинула желтую накидку, дополнив образ солнцезащитными очками в золотой оправе, а также крупными серьгами-кольцами и высокой прической-пучком.

Новый горячий кадр от Дженнифер (фото: nstagram.com/jlo)

В таком виде она отправилась на пляж Сен-Тропе, просто сразив наповал поклонников. Они не устают восхищаться спортивной формой своей звезды, засыпая ее эпитетами: "совершенна", "нереальная", "так прекрасна", "всегда певрая"…

Сама Дженнифер не скрывает – над фигурой она упорно трудится, что доказывают многочисленные видео с зала, которые она выкладывает в сеть. Помогают держать тело в форме и выступления. Напомним, в честь 50-летия звезда устроила грандиозный тур It's My Party Tour. Певица проехала с ним практически по всему миру, делая "передышки" на встречи с близкими и отдых.

Лопес любит показывать себя во всей красе (фото: nstagram.com/jlo)

Сейчас она также занята в другом проекте – вскоре на экраны выйдет новый фильм с ее участием, "Стриптизерши". История повествует об амбициозных, дерзких и сексуальных танцовщицах, которые выступают для известных финансистов с Уолл-Стрит. Когда из-за кризиса роскошные красотки теряют свои накопления, то начинают разрабатывать план, как вернуть потерянные деньги, а заодно поставить на место финансовых гениев.

Лопес в фильме "Стриптизерши" (фото: nstagram.com/jlo)

Для промо-кампании Лопес регулярно постит зажигательные ролики и откровенные кадры в соблазнительном наряде. А на днях – еще одно максимально соблазнительное фото, которое просто взорвало сеть. Она сидит на столе, засыпанном деньгами, и прижимает их к груди. "Замужем за деньгами", – написала она.