Вечерний макияж на кухню: Эшли Грэм учит, как оставаться красивыми даже во время самоизоляции

Эшли Грэм, которая ранее часто радовала откровенными фото с новорожденным сыном в общественных местах, сейчас не может продолжать в том же духе. Но это не мешает активности пышнотелой красотки в социальных сетях. После нескольких милых кадров с Исааком на руках она решила присоединиться к флешмобу, призывающему всех сидеть дома во время карантина.

Модель призывает всех сидеть дома (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель опубликовала фото, на котором позирует с плакатом. Подпись она по своему обыкновению добавила развернутую. «Я остаюсь дома для моего сына, моей семьи, моих соседей и ВАС. Это трудное время – вызов для нас всех, и я также остаюсь дома для тех, кто не может. Для тех, кто будет продолжать заботиться о нас круглосуточно: наши врачей, медсестер, продавцов продуктов, работников ночных складов, бригад по вывозу мусора, врачей и ученых.

Я чувствую огромную благодарность и признательность ко всем вам и верю, что все мы должны сделать все возможное, чтобы добиться успеха. Пожалуйста, в это время давайте относиться друг к другу с добротой; оставьте подгузники и туалетную бумагу на полках для других, помогите пожилому соседу купить продукты, поддержите малый бизнес, позвоните другу, который, возможно, борется прямо сейчас. Мы нужны друг другу в такие времена», – написала Эшли.

Эшли в ярим домашним макияжем (фото: instagram.com/ashleygraham)

А после перешла к вопросам не менее важным и практичным. Так, Эшли решила продемонстрировать, что даже дома, во время самоизоляции она не перестает делать выразительный макияж. Карантин – не повод забывать о себе, уверена Грэм. Она сделала мейк-ап с коричневыми тенями и ярко-синими стрелками, который дополнила «пушистыми» бровями и помадой с золотистым блеском. Безусловно, таким образом, модель сумела заодно прорекламировать и бренд, с которым давно сотрудничает.

«Кто-нибудь еще делает полный гламурный образ, чтобы проводить встречи по видеосвязи и ужин с семьей? Но, честно говоря, нанесение макияжа и ощущение себя с ним дали мне в этой рутине нескольких минут побега от состояния затуманенных мозгов», – добавила она, отметив также использованную коллекцию.