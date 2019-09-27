"Вдохновляюсь тобой!" Лилия Подкопаева растрогала Лорак душевной речью

Лилия Подкопаева, которая недавно стала мамой очаровательной девочки, трогательно поздравила свою подругу и куму Ани Лорак с днем рождения. 27 сентябре певица празднует 41-летие и принимает поздравления от поклонников, друзей и коллег. Украинская гимнастка решила оставить для артистки теплые слова и пожелания, а также не удержалась от искренних комплиментов в адрес подруги.

В instagram она опубликовала целую фотоподборку совместных фото с Ани Лорак, на которых знаменитости выглядят счастливо и непринужденно.

"Дорогой мой друг, Ани Лорак! Очень люблю тебя и вдохновляюсь тобой! Ты - суперталант, у тебя отличное чувство юмора и удивительное понимание музыкальной палитры. Пусть будет побольше красивых моментов, которые ты умеешь создавать, пусть окружают прекрасные люди и пусть получается все, о чем ты мечтаешь! С твоим Днем!" - подписала яркие кадры со звездной именинницей Лилия.

Лилия Подкопаева с Ани Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ани Лорак тут же откликнулась на обращение подруги и поблагодарила ее за теплые слова и пожелания. "Спасибо, любимая", - написала певица.

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Подписчики Олимпийской чемпионки тут же забросали звездных подружек комплиментами и даже отметили их сходство.

Две супер красивые куколки

Красавицы

Подружки, немного друг на друга похожи

Какие вы красивые

Как сестрички

Милые девчонки! Вы такие классные

Супер девчонки- подружки!

Скриншот комментариев

Ранее именинница Ани Лорак всколыхнула сеть пикантным фото в дерзком мини без белья.