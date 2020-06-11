Вдохновленная Настя Каменских в купальнике поделилась безоблачным счастьем в райском месте

Настя Каменских и Потап обожают путешествовать – пара облюбовала Мексику, где успела побывать несколько раз. Последняя поездка состоялась прошлой осенью, а впечатлениями от увиденного артистка делиться до сих пор. Так, Настя представила красочное счастливое видео из нарезки кадров, сделанных во время мексиканского путешествия, а также новый влог на эту тему.

В коротком ролике на странице в Instagram она показала, как веселится на берегу океана, позирует в купальниках и наслаждается беззаботностью.

"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами!" - подписала захватывающие дух кадры звезда.

Настя Каменских показала захватывающие кадры из Мексики (видео: instagram.com/kamenskux)

Поклонникам сразу приглянулись яркие кадры под музыку и они пришли в восторг.

Какая, вы, Настя, стали счастливая

Вы шикарная пара. Любови вам и деток уже пора

Какое красивое и приятное видео

Какая вы красивая

Вы невероятно красивая. Не устаю вами восхищаться!

Это невероятно красиво и приятно смотреть

Ідеально!

Скриншот комментариев

Также Настя представила полноценный влог о путешествии. Пара съездила на экскурсию и показала местные достопримечательности, рассказав короткие интересные сведения о знаковых местах Юкатана и локациях обитания племени майя, их традициях и условиях жизни, укладе. Также оказалась, что Алексей боится высоты, но при этом переживает за жену во время тяжелого подъема на пирамиды. Пара побывала в эко-парке Шкарет и попала на праздник День мертвых (Dia de los Muertos).

Певица проплыла с мужем по подземной реке, представляющей собой целый лабиринт. "Я так влюбилась в этот менталитет, в эту нацию, танцы и песни!" - подытожила Настя в конце видео. "Настроение сумасшедшее!" - подтвердил Потап.

Видео: YouTube/NKofficial

К слову, Потап рассказал, как любит проводить время с Настей Каменских, о семейных традициях и любимых местах для отдыха.