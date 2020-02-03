Важный секрет: Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов

Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

Телеведущий наконец смог избавиться от лишнего веса во время экспедиции в Китае

Бессменный телеведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров много времени проводит в экспедициях по интересным уголкам нашей планеты - так, 11-й сезон снимали в Китае, где он и пробыл целых полгода. Ранее Дима рассказал, как им с молодой женой Александрой Кучеренко удается поддерживать отношения и страсть на расстоянии. А теперь в интервью "Светской жизни" раскрыл секрет, за счет чего ему удалось впечатляюще похудеть за время этой экспедиции.

Комаров сбросил 10 лишних килограммов, о чем мечтал уже давно. Однако удалось ему это только в Китае - в основном за счет режима питания.

"Я перестал ходить на завтраки, даже если они есть в отеле. Я делал утром овсянку прямо в номере. В обед, если была возможность поесть, мы заходили в китайский ресторан и там я ел в основном пельмени, суп или так называемый самовар – когда у тебя на столе стоит газовая или электрическая горелка и ты сам кладешь в бульон мясо и овощи. Также я постоянно пил чай, я не расставался с термосом", – поделился телепутешественник.

При этом Дмитрий признался, что вечером после съемок на бешеном морозе он мог съесть "столько, сколько в него могло влезть".

"Но при этом я не пил по три-пять литров жидкости в день. Видимо, жидкость это тоже важный секрет", – заметил ведущий.

Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

Его супруга Александра Кучеренко добавила, что теперь в их квартире всегда есть свежий чай.

"Я уже разбираюсь во всех видах, Дима меня этому научил. Мы вместе создаем китайские традиции чаепития", – поделилась девушка.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Также Александра рассказала о необычных бьюти подарках из Китая от любимого.

"Дима привез мне сушеные лягушки – это символ молодости. Их надо заваривать и пить. Можно еще делать маску из гнезда ласточки", – поведала Кучеренко.

Напомним, Александра Кучеренко рассказала о безоговорочном доверии к любимому мужу Дмитрию Комарову.