"Важная беседа": Маша Ефросинина умилила сеть забавным видео с сыном

Ведущая рассказала, что ее сыночек хочет стать полицейским
Маша Ефросинина регулярно делится с подписчиками эффектными кадрами, на которых она позирует в стильных и элегантных нарядах. Однако на этот раз ведущая решила показать в сети кусочек своей обычной домашней жизни. Она опубликовала в Instagram милое и забавное видео со своим сыночком Александром.
В ролике мама и сын лежат в постели в пижамах и ведут "важную беседу". Маша интересуется, могут ли полицейские спать в пижамах и как они в таком случае успеют на вызов, а малыш объясняет, что просто им нужно будет очень быстро переодеться.
"Кто не в курсе, единственно любимая одежда моего сына - форма полицейского. Поэтому ежевечерняя ее смена на пижаму сопровождается обстоятельным анализом происходящего! Эта #важнаябеседа рекомендуется к просмотру до конца", - подписала Ефросинина очаровательную публикацию.
Видео: Маша Ефросинина с сыном Сашей (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры знаменитости оставили множество умиленных комментариев и отметили, что из Саши получится отличный полицейский.
Напомним, Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье.
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Кстати, Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном образе, стоимостью € 9000.