Вау-эффект: полуобнаженная Кайли Дженнер демонстрирует аппетитную грудь в нижнем белье

Кайли Дженнер, которая в последнее время намного реже делилась постами, решила исправить ситуацию. Она выложила сразу несколько откровенных фото, на которых предстала полуобнаженной. Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал аппетитную грудь молодой миллионерши. Фото самой Кайли так понравилось, что он решила запостить его пару раз. Образ Дженнер дополнила гладкая укладка, а также макияж в бежево-песочных тонах. К слову, цвет волос девушки, которая весной перекрасилась в блондинку, стал намного ярче.

Новое фото Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники написали звезде массу приятных слов, отметив как ее необычайную красоту, так и соблазнительную фигуру. «Горячо», «Ты лучшая», «Всегда первая», «Вау!», «Блондинка Кайли моя любимая», «Ты так прекрасна!», – продолжают сыпаться на девушку комплименты.

Кайли стала блондинкой относительно недавно (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, примеру Кайли изменить природному темному оттенку последовала на днях еще одна знаменитая в сети красавица – модель и бизнесвумен Эмили Ратаковски. Причем если Кайли готовила поклонников постепенно, осветляя волосы из месяца в месяц на тон, то Эмили шокировала сеть кардинальной сменой имиджа. Буквально за несколько часов она преобразилась из брюнетки с шоколадным тоном в золотистую блондинку. Сейчас в сети не утихают споры: правильно ли сделала Ратаковски. Мнения поклонников разделились кардинально. Одни пишут красотке, что она дожлна вернуть свой натуральный цвет, а другие – что она наконец нашла свое. Что ж, время покажет, к кому прислушается сама Эмили.