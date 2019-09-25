Вампирская история: The Hardkiss показали темную сторону любви в мистическом клипе "Жива"

Популярная украинская группа The Hardkiss представила первый сингл будущего альбома, который увидит свет в 2021 году. -—"Жива", а также сразу же и клип на него. Отметим, что в новой видеоработе солистка коллектива Юлия Санина, которая ранее восхитила идеальной фигурой в купальнике, предстала в весьма необычном образе вампирши.

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы и это — "темная" история о любви, ненависти и женском перерождении.

Видео: THE HARDKISS - Жива (youtube.com/THE HARDKISS)

"Каждый раз, когда я проезжал по Гаванскому мосту, башня элеватора захватывала мое воображение. Готические образы наполняли мою голову, но я не знал, кто из украинских артистов смог бы стать героем этих мрачных рассказов, — делится режиссер клипа Mitti Misura. — Лет пять я жил с этими картинками, пока одним вечером не встретился с Юлей и Валом. Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется".

Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)

Сьемки клипа проходили в конце августа на трех локациях в Киеве: ипподром,

КиевМлын и Русановская набережная. Виденье режиссера об идеальной вампирше в образах воплотила Елена Богданова.

Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)

"В этой работе для нас было много чего впервые. Например, черные линзы на весь глаз на 20 часов сьемок. Кровь в кадре у The Hardkiss появилась тоже впервые. Понимаю, что кому-то история покажется мрачноватой, но вампиры без крови — это точно не наше "кино". Мы настолько "заигрались" с мистикой, что в самом финале сьемок — случилось ЧП. Пиротехника подвела и на мне вспыхнуло платье. Но, спасибо, все хорошо, я Жива", — рассказывает Юлия Санина.

Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)

За несколько часов клип набрал более 50 тысяч просмотров и множество восхищенных комментариев от пользователей сети.

Кліп бомба, пісня шикарна. Кааайф

Кожного разу Ваші нові кліпи абсолютно непередбачувані та не схожі на попередні! Вмієте здивувати! Дякуємо за високий рівень української музики!!!

Это идеально. Я ждала такого крутого взрыва от вас, и вот он тот самый прекрасный драйв от The Hardkiss, вы супер

Вы - самое крутое, что имеет украинская музыка! Это не похоже ни на кого, и это так круто...!

Наконец-то! Как же это красиво, а песня! Теперь знаю, что +1 будет на репите. Спасибо за творчество. Нова історія - початок

Мурашки от начала и до конца!!! Это что-то невероятное!!!!!!!! Слёзы счастья

Возвращаем тренды на вампиркую тематику? Песня бомба!!!!!!!

У меня к вам один вопрос: ЗА ЧТО? За что так до слез и до мурашек?

це просто кайф) дякую велике за ваш креатив, за ваш драйв!) The Hardkiss- one love

Скриншот комментариев (youtube.com/THE HARDKISS)

Напомним, ранее THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной на песню из третьего студийного альбома под названием "Залізна ластівка" - "Сердце".

К слову, автор хита "Охрана, отмена" Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Вільна каса".