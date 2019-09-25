Вампирская история: The Hardkiss показали темную сторону любви в мистическом клипе "Жива"

Впервые в кадре у The Hardkiss появилась кровь
Популярная украинская группа The Hardkiss представила первый сингл будущего альбома, который увидит свет в 2021 году. -—"Жива", а также сразу же и клип на него. Отметим, что в новой видеоработе солистка коллектива Юлия Санина, которая ранее восхитила идеальной фигурой в купальнике, предстала в весьма необычном образе вампирши.
Видео появилось на официальном YouTube-канале группы и это — "темная" история о любви, ненависти и женском перерождении.
Видео: THE HARDKISS - Жива (youtube.com/THE HARDKISS)
"Каждый раз, когда я проезжал по Гаванскому мосту, башня элеватора захватывала мое воображение. Готические образы наполняли мою голову, но я не знал, кто из украинских артистов смог бы стать героем этих мрачных рассказов, — делится режиссер клипа Mitti Misura. — Лет пять я жил с этими картинками, пока одним вечером не встретился с Юлей и Валом. Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется".
Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)
Сьемки клипа проходили в конце августа на трех локациях в Киеве: ипподром,
КиевМлын и Русановская набережная. Виденье режиссера об идеальной вампирше в образах воплотила Елена Богданова.
Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)
"В этой работе для нас было много чего впервые. Например, черные линзы на весь глаз на 20 часов сьемок. Кровь в кадре у The Hardkiss появилась тоже впервые. Понимаю, что кому-то история покажется мрачноватой, но вампиры без крови — это точно не наше "кино". Мы настолько "заигрались" с мистикой, что в самом финале сьемок — случилось ЧП. Пиротехника подвела и на мне вспыхнуло платье. Но, спасибо, все хорошо, я Жива", — рассказывает Юлия Санина.
Фото: кадр из клипа The Hardkiss "Жива" (пресс-служба)
За несколько часов клип набрал более 50 тысяч просмотров и множество восхищенных комментариев от пользователей сети.
Скриншот комментариев (youtube.com/THE HARDKISS)
Напомним, ранее THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной на песню из третьего студийного альбома под названием "Залізна ластівка" - "Сердце".
К слову, автор хита "Охрана, отмена" Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Вільна каса".