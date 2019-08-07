"Вампирически обоятельна": экс-"ВИА-Гра" свела с ума глубиной декольте и мощной мотивацией

Экс-"ВИА-Гра", певица, дизайнер и актриса Надежда Мейхер – личность многогранная и талантливая. Не успела она удивить поклонников своим актерским мастерством, как покорила танцем на пуантах, а ее шарм и обаяние каждый раз приводит фанов в восторг ровным счет, как и мудрые и мотивирующие выказывания. Артистка с удовольствием делится с подписчиками мыслями и взглядами на жизненные ценности, а также рассуждениями о о вечном.

Надежда опубликовала свежий снимок, с которого она лучезарно улыбается своим поклонникам. Отдельно стоит сказать о глубине декольте фигуристой красавицы – черное платье с оригинальным принтом и баской на талии лишь подчеркнуло ее аппетитные формы и пышную грудь.

Под снимком звезда решила поговорить с подписчиками о счастье и путях его достижения. А также умение наслаждаться этим благодатным состоянием.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Конечно, ощущение счастья зависит исключительно от нас, от нашего умения видеть его, чувствовать, слышать. Слышать счастье — наша работа над собой, нашими страхами, болью, радостью. Счастье - это непременно наше терпение, сила духа, умение дождаться его, не убавляя обороты на пути к этому состоянию, ведь счастье, это энергия... И, безусловно, каждое ощущения себя в этом состоянии необходимо запоминать всеми чувствами обоняния... И конечно помнить, что преодоление трудностей правильная их трактовка (а любую трудность можно повернуть в свою пользу), сближают нас со СЧАСТЬЕМ, делая нас более гармоничными, состоятельными", - пояснила Надежда.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица посоветовала не задумываться о быстротечности счастливых моментов, а наслаждаться ними.

"Не думайте о том, что оно скоро закончится, ведь у вас вся жизнь впереди, чтобы еще неоднократно в чем-то новом или забытом «старом» ощутить. Абсолютная иллюзия - это стремление к идеальному, это и абсолютный провал, это крах. Таких людей всегда ждёт разочарование, такие люди всегда упускают возможность Быть СЧАСТЛИВЫМ. Люблю Вас! Будьте счастливы!" - окончила она вдохновляющий пост.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Комментаторы поблагодарили Надежду за ее мудрые слова и высказывания, а также не могли обойти вниманием внешность своей любимицы, которой они искренне восхищаются.

Какая вы ХОРОШЕНЬКАЯ!

Ай йай яй! Красота-то какая!

Просто красиво и элегантно

Красивая женщина

Волшебная!

Такая классная, яркая! Вы молодец! Успехов в творчестве!

Как всегда великолепна

Красотка

Волшебная светлая девушка

Естественная какая!

Надя, именно Надя! Какая Вы красивая, вампически обаятельны!

Скриншот комментариев

Ранее Надежда Мейхер заворожила сеть танцем на пуантах в балетном облегающем комбинезоне.

Также Надежда Мейхер привела в восторг чувственным снимком в ванной.