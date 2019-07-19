"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком

Лорак позирует на фото с длинными распущенными волосами
Ани Лорак в последнее время что-то нечасто балует свою многомиллионную армию поклонников новыми постами. Похоже, что украинская исполнительница, которая активно строит карьеру в России, с головой окунулась в отпуск. Не так давно Лорак сообщала, что находится в Лос-Анджелесе, США. Однако пока что не понятно, отправилась ли туда артистка с очередным выступлением или просто на отдых. В любом случае, время от времени Каролина делится с поклонниками стильным вдохновением.
Так, на своей instagram-страничке Лорак опубликовала новое фото. Снимок, по всей видимости, студийный. Отдельного внимания заслуживает стильный образ певицы.
Лорак позирует в широких белоснежных брюках с высокой талией. Брюки декорированы массивными карманами спереди, оборками в районе талии, а также длинным поясом.
Образ дополняет короткий топ из плотной ткани бежевого оттенка. К слову, этим летом в тренде спортивные кроп-топы. При этом именно из плотной ткани. Так что образ Каролины очень актуален в этом сезоне.
Ксати, на фото Лорак с длинными волосами. Скорее всего, это парик. Так как на данный момент у Лорак короткая стрижка – каре.
Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Певица никак не прокомментировала свой снимок. Зато поклонники Лорак поспешили это сделать за нее:
Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak
Напомним, ранее растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом. Певица позирует в повседневной одежде. При этом Лорак выбрала свой любимый элемент гардероба - простые голубые джинсы с завышенной талией.
Также ранее загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото. Снимок как раз был сделан в Лос-Анджелесе.