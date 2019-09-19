"Вам не идет!" Леся Никитюк озадачила радикальным "изменением" внешности

Телеведущая обратилась с вопросом к мужской части поклонников
Леся Никитюк умеет удивлять и впечатлять. Ее визитная карточка – искрометный фирменный юмор и позитивное отношение к жизни. Теледива не привыкла лезть за словом в карман, а ее высказывания часто становятся народными афоризмами. Также звезда восхищает своей стройной фигурой, а ее длинные ноги давно стали придметом зависти и комплиментов. Впрочем, Леди Ле решила поэксперементировать и …решилась на кардинальные измнения во внешности! Правда, всего лишь с помощью программы "Фотошоп".
Телеведущая показала коллаж из двух фото – на одном она позирует в пышном платье-мини лилового цвета (в этом наряде она появилась в четвертом эфире Танцев со зведами 2019), а второе – откорректированный с помощью фоторедактора вариант.
Звезда "сделала" себе осиную талию и "изменила" черты лица – пухлые губы, торчащие скулы, острый подбородок и другой разрез глаз.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"1 чи 2? Real or Photoshop ? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - поинтересовалась Леди Ле под своим коллажом.
Поклонники сошли во мнении, что естественная Леся куда привлекательнее, чем ее "улучшенная" копия. "Отфотошопленная" звезда напомнила им украинскую певицу Таисию Повалий.
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Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.