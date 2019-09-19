"Вам не идет!" Леся Никитюк озадачила радикальным "изменением" внешности

Леся Никитюк умеет удивлять и впечатлять. Ее визитная карточка – искрометный фирменный юмор и позитивное отношение к жизни. Теледива не привыкла лезть за словом в карман, а ее высказывания часто становятся народными афоризмами. Также звезда восхищает своей стройной фигурой, а ее длинные ноги давно стали придметом зависти и комплиментов. Впрочем, Леди Ле решила поэксперементировать и …решилась на кардинальные измнения во внешности! Правда, всего лишь с помощью программы "Фотошоп".

Телеведущая показала коллаж из двух фото – на одном она позирует в пышном платье-мини лилового цвета (в этом наряде она появилась в четвертом эфире Танцев со зведами 2019), а второе – откорректированный с помощью фоторедактора вариант.

Звезда "сделала" себе осиную талию и "изменила" черты лица – пухлые губы, торчащие скулы, острый подбородок и другой разрез глаз.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"1 чи 2? Real or Photoshop ? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - поинтересовалась Леди Ле под своим коллажом.

Поклонники сошли во мнении, что естественная Леся куда привлекательнее, чем ее "улучшенная" копия. "Отфотошопленная" звезда напомнила им украинскую певицу Таисию Повалий.

2 - на Таисию Повалий похожа

2 Таїсія Повалій після пластики

Ну ... настоящая, конечно

Лесюня, не уродуй себе! Ти і так вродлива красуня з гарною фiгурою!

Первая! Только реальная Леся топчик

Первая. Вторая какая то силиконовая Барби, Вам не идет

1 - она миловидней, у 2 руки толстые и лицо грубее, про губы молчу

Леся будь такою, якою є, звичайно 1.

Конечно 1. 2 - сожги

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.