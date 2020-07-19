Почти "в отключке": Лилия Ребрик сделала признание и показала фото с дочкой

Лилия Ребрик умеет совмещать актерство, работу ведущей, роль прекрасной жены и отличной мамы. Ей дается это непросто, но она умеет брать себя в руки и не раз становилась примером для подражания для поклонников. Одно из новых хобби звезды – садоводство. Она с удовольствием выращивает на грядках ягоды и овощи, а также садит цветы. Так, ведущая показала вкусный десерт из домашней клубники и рассказала о своих нелегких буднях.

Лилия расположилась на лужайке вместе с младшей дочерью Полиной и кормит ее из ложечки лакомством. Она поделилась рецептом в посте.

Также теледива показала экскурсию по теплицам и между грядок, причем одета при этом она была стильно и элегантно.

Лилия Ребрик похвасталась блюдом из своего урожая (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Важкий тижневий марафон роботи нон-стоп завершено! Сил нема взагалі! Після 3 безсонних ночей, зйомок одразу у трьох проектах і паралельно 5-ти ранкових ефірів. Поки мама майже в “отключці” - їмо цієї суботи що, як-то кажуть, Бог пошле. А Бог нам послав... полуничку! Та ще й з власної грядки! Ви не уявляєте який це захват збирати ті плоди, які ти сам виростив, над створенням і "народженням" яких ти сам натхненно трудився! Сьогодні всією родиною зібрали наш невеличкий врожай (але хто був головний "збирач" - бачите на фото)! Страва сьогодні буде максимально проста! Зробимо клубніку зі сметаною? Смак мого дитинства і одночасно моя улюблена страва, якою, думаю, ніколи не зможу наїстися. Так, здається, дуже банальна страва, але й в її приготуванні є свої секрети! Берете 700 гр полуниці, 2 столових ложки цукру і 3 столові ложки сметани. Полуницю помийте ледь-ледь теплою водою, відділіть плодоніжки від ягід. Одну ягідку відкладіть для прикраси. Складіть полунички у чашу блендера або в якусь миску. Збийте блендером (якщо не маєте - можна виделкою або толкушккою). Подрібнити полуничку потрібно до пюре, але все ж залиште кілька "грудочок" ягід - тоді повноцінно відчуватимете її смак! Додайте цукру і знову ретельно перемішайте. А вже тільки тоді покладіть сметану і знову перемішайте. Десерт готовий! Лишилося його тільки зверху прикрасити ягідкою, яку відклали на самому початку! Я ще додаю до такого десерту дрібку ванілі - для повноти смаку!" - написала ведущая.

Ранее Лилия Ребрик показала свою свекровь и сделала признание.