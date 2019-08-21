"В меня верила семья": Леся Никитюк откровенно призналась в детских комплексах

Леся Никитюк неоднократно признавалась самой успешной и красивой ведущей Украины. Но в детстве ей пришлось несладко! Выяснилось, что будущая звезда, телеведущая "Нового канала" была очень неуверенной в себе из-за высоко роста! Что вдвойне поразительно. Ведь в прошлом году Никитюк дебютировала в качестве модели на модном подиуме во время презентации новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана!

"Многие годы я думала, что мой рост нужен для того, чтобы доставать людям матрацы с третьих полок в поездах, а в школе поливать вазоны, которые висели на стенах, – рассказала Леся журналу "Печерская ассамблея". – Никогда не думала, что быть высокой – круто".

Телеведущая Леся Никитюк во время модного показа новой коллекции от Андре Тана (фото: fashionweek.ua)

Из-за несоответствия стандартам в детстве Лесе пришлось отказаться от популярных кружков и отправиться на плавание.

"Больше ни в какие кружки из-за роста меня не брали: на гимнастике станок мне был по пояс, на танцах не нашли партнера, а когда я начала петь, мама сразу отвела меня в бассейн, – призналась звезда "Нового канала". – Там я завоевала огромное количество дипломов и медалей. Но в этом спорте есть свои недостатки: у тебя растут плечи и становится широким корпус. В моем случае плечи у меня остались прежними, а вот талия стала широковата за счет спинных мышц. Но я всегда в себя верила, в меня верила моя семья".

Леся Никитюк в новом проекте "Шалена зірка" (фото: пресс-служба "Нового канала")

Уже поработав в телепроектах, Леся по-настоящему приняла себя. Для съемок ведущую стали наряжать в короткие шорты и платья, и она понравилась себе в новом образе.

"Когда я увидела себя со стороны – поняла, что неплохо выгляжу, – улыбается Леся. – А вообще старайтесь меньше реагировать на критику окружающих, ведь всегда найдутся те, кому ты нравишься, и те, кому нет. Главное – не изменять себе и ни под кого не подстраиваться".

Отметим, что вскоре поклонники Никитюк увидят ее в новом проекта "Шалена зірка" на "Новом канале", который стартует 29 августа в 21:00!

Напомним, ранее Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике. Ведущая еще недавно путешествовала по черноморскому побережью, но уже публикует фото с киевской области.