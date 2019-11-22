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"В глазах можно утонуть": Надя Дорофеева зачаровала сеть пронзительным фото

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Фанаты засыпали певицу комплиментами

Очаровательная и позитивная Надя Дорофеева умеет удивить и восхитить своих поклонников - так, недавно певица взволновала горячим кадром из гримерки, на котором позировала в лифчике из страз и трусиках. А на свежем фото в своем Instagram артистка просто-таки завораживает пронзительным и чарующим взглядом!

Надя запечатлена в кафе в свободной черной кофте. Волосы девушки уложены красивыми волнами на ее плечах и с одной стороны скреплены изящной заколкой, а на ее лице - эффектный макияж с акцентом на губы. Певица серьезно смотрит на камеру, поражая глубиной своего взгляда.

"Посмотри в глаза, я хочу сказать..." - подписала она снимок строчкой из песни Натальи Ветлицкой.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Очарованные фанаты тут же принялись осыпать любимую артистку восторженными отзывами.

  • Как всегда невероятно
  • Красивааа....
  • Красотка. Супер ,так идёт яркая помада
  • Красотка! Люблю)
  • Дуже гарна
  • Красивая очень
  • В твоих глазах можно уточнуть
  • Как всегда прекрасна
  • Можно утонуть в твоих глазах
  • Заворожила!)
  • Какая красота
  • Как всегда шикарна
  • Вау, такие глаза яркие
  • Что за гипноз? Я 5 минут сидела не могла оторваться от твоих глаз

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева высказалась об отношениях с коллегой по группе "Время и Стекло" Алексеем Завгородним.

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