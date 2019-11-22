"В глазах любовь": Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным

Лилия Подкопаева совсем недавно стала мамой в третий раз - олимпийская чемпионка 19 сентября родила доченьку. Имя ребенка она пока что не раскрывает, однако с удовольсьвием делится с поклонниками снимками с малышкой. К слову, спортсменка уже успела вернуть себе прекрасную форму и восхищает стройной фигурой! Вместе с гражданским мужем Игорем Дубинским они живут в США вместе с детьми Лилии от предыдущего брака - Вадимом и Каролиной. Однако на новом фото в своем Instagram у нее стоит геолокация Киев.

Судя по всему, семейство на время приехало в Украину. Лилия поделилась нежным фото с любимым, пропитанным романтикой и трепетностью. Влюбленные запечатлены в верхней одежде, они трогательно прижимаются друг к другу, при этом экс-гимнастка держит в руках огромный букет белых роз.

"Он улетел, но обещал вернуться!!!" - подписала кадр Подкопаева.

Фото: Игорь Дубинский и Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики спорсменки поспешили оставить умиленные отзывы под таким очаровательным фото.

Очень красивая пара, в глазах любовь

Гарні

Позитив

Счастья, любви, удачи, вдохновения, хороших отношений вам!

Это ЛЮБОВЬ!!! Счастья вам!

Как я рада любимая

Класні

В этом фото много счастья. Очень приятно смотреть

Ура! С приездом

Вы такие милые и искренние

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее в лосинах и обтягивающей майке Лилия Подкопаева восхитила формами в спортзале. Спортсменка впервые после рождения дочки пришла на тренировку.