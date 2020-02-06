Не узнать! Сильно похудевшая Рене Зеллвегер поразила точеной фигурой на премьере "Джуди" в Париже

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" (кадр из фильма)

Актриса в свои 50-лет находится просто-таки на пике формы

Рене Зелвегер — одна из главных претенденток на статуэтку Оскар 2020! Напомним, 2 февраля во время церемонии BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) 50-летняя актриса получила признание за главную роль в драме “Джуди”. Биографическая картина рассказывает о жизни легендарной американской актрисе и певице Джуди Гарленд. Она вошла в список величайших американских кинозвёзд. Несмотря на масштабную творческую карьеру, с личной жизнью у певицы складывалось все не самым лучшим образом. Один из ее мужей бил актрису, а также проявлял к ней психологическое насилие. Умерла актриса в 47 лет, причиной смерти стала случайная передозировка барбитуратов...

На этом “подготовка к Оскару” не завершилась. После церемонии BAFTA Зеллвегер посетила Париж, где в кинотеатре Gaumont Marignan состоялась премьера фильма “Джуди”. И вновь актриса получила сотни восторженных комментариев и комплиментов за свою новую роль.

Конечно же, внимание модных СМИ было приковано к образу 50-летней актрисы. Рене выбрала платье, которое идеально подчеркнуло ее заметно постройневшие формы.

Рене Зеллвегер в платье от Olivier Theyskens (скриншот поста: instagram.com/fashion_celebs_critics)

Скриншот поста: instagram.com/dropsoffashion

На красной дорожке Рене Зеллвегер красовалась в сложном по крою коктейлем черном платье из коллекции Olivier Theyskens сезона весна-лето 2020. Платье открывает плечи и спину актрисы. Наряд также декорирован складками и воланами. Вечерний образ дополняют атласные черные лодочки на тонкой шпильке, декорированные сверкающими камнями - новинка от Jimmy Choo. Из украшений Рене отдала предпочтение тонкому браслету, а также массивному перстню с огромным камнем от бренда David Webb. Волосы актриса собрала в элегантный хвост.

Скриншот поста: instagram.com/fashionbombdaily

И все же сложно не отметить, как сильно в последнее время похудела героиня культового фильма “Дневник Бриджит Джонс”, где она сыграла роль неуверенной в себе “пышки”. За 20 лет с момента съемок киноленты фигура Зеллвегер претерпевала кардинальные изменения. Голливудская красотка постоянно то набирала вес, то стремительно худела на жестких диетах. Отметим, что для съемок в первой части Рене удалось потолстеть почти на 15 килограммов. Ко второй части фильма она вновь потолстела на 10 килограмм. При этом между двумя частями “Дневник Бриджит Джонс”, чтобы сняться в мюзикле “Чикаго”, актрисе пришлось похудеть на 15 кг. Напомним, что первый фильм о Бриджит Джонс вышел 19 лет назад, в 2001 году. Вторая часть - в 2004 году.

Зеллвегер в роли Бриджит Джонс

А вот в последний раз “легкой пышкой” актрису поклонники увидели в завершающей части “Бриджит Джонс-3”, вышедшей в 2016 году. С тех пор актриса начала буквально таять на глазах.

Появившись на красной дорожке премьеры фильма “Джуди” в Париже, Зеллвегер показала стройную фигуру - стройнее, чем когда-либо. Но она нашла стилистические приемы, которые выгодно подчеркивают достоинства и скрывают недостатки фигуры. Например, Рене полюбила носить платья с открытыми плечами, выставляя напоказ острые ключицы.

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Напомним, что уже 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится престижная кинопремия Оскар-2020! Актриса вошла в номинацию "Лучшая женская роль". Вместе с Рене Зеллвегер за почетную статуэтку в этой номинации также сразятся актрисы Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Напомним, ранее организаторы премии Оскар случайно "слили" список победителей в сеть, а после назвали его "сбоем системы".