Не узнать! Эффектная Даша Астафьева превратилась в блондинку

Даша Астафьева призналась, что обожает раздеваться перед камерой – ей это дается легко и непринужденно. Она не боится экспериментировать с имиджем и стилем – в ее гардеробе есть уютные повседневные вещи, в которых трудно узнать звезду Playboy, но чаще артистку можно увидеть в откровенных и провокационных нарядах. Экспериментировала Даша и с прической, причем ее приображения были действительно радикальными – однажды она даже побрила голову. Теперь же звезда предстала перед поклонниками с длинными белокурыми локонами.

В сториз instagrm она опубликовала пару кадров, на которых красуется с белыми волосами. Она позирует среди стендов с различными париками. Сама же звезда показала лук с прямыми ровными волосами и челкой, а также вьющимися локонами.

Даша улыбается и кокетничает на камеру, показывая новую прическу со всех ракурсов.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На ней – брючный костюм благородного винного оттенка с прямыми зауженными брюками и черные лоферы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще на обнаженное тело. Она позировала на столе, демонстрируя свою сексуальность и чувственность. Звезда показала также нежные портретные снимки.

Ранее Даша Астафьева честно рассказала, почему до сих пор не замужем. Также она призналась, что до знакомства со своим избранником Артетом Кимом ей "везло" исключительно на альфонсов. Со своим возлюбленным звезда познакомилась 4 года тому, а уже через месяц пара заговорила о свадьбе, правда, пока этой мечте не удалось сбыться.