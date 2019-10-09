ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не узнать! Эффектная Даша Астафьева превратилась в блондинку

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.10.2019 - 16:37
Не узнать! Эффектная Даша Астафьева превратилась в блондинку
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Звезда показала свое преображение

Даша Астафьева призналась, что обожает раздеваться перед камерой – ей это дается легко и непринужденно. Она не боится экспериментировать с имиджем и стилем – в ее гардеробе есть уютные повседневные вещи, в которых трудно узнать звезду Playboy, но чаще артистку можно увидеть в откровенных и провокационных нарядах. Экспериментировала Даша и с прической, причем ее приображения были действительно радикальными – однажды она даже побрила голову. Теперь же звезда предстала перед поклонниками с длинными белокурыми локонами.

В сториз instagrm она опубликовала пару кадров, на которых красуется с белыми волосами. Она позирует среди стендов с различными париками. Сама же звезда показала лук с прямыми ровными волосами и челкой, а также вьющимися локонами.

Даша улыбается и кокетничает на камеру, показывая новую прическу со всех ракурсов.

Не узнать! Эффектная Даша Астафьева превратилась в блондинку

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На ней – брючный костюм благородного винного оттенка с прямыми зауженными брюками и черные лоферы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще на обнаженное тело. Она позировала на столе, демонстрируя свою сексуальность и чувственность. Звезда показала также нежные портретные снимки.

Ранее Даша Астафьева честно рассказала, почему до сих пор не замужем. Также она призналась, что до знакомства со своим избранником Артетом Кимом ей "везло" исключительно на альфонсов. Со своим возлюбленным звезда познакомилась 4 года тому, а уже через месяц пара заговорила о свадьбе, правда, пока этой мечте не удалось сбыться.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией
Новости Украины Даша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь